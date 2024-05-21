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İzmir'de akademisyenler İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını protesto etti

İzmir ve Manisa'daki farklı üniversitelerde görevli akademisyenler, İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Halil Fidan  | 21.05.2024 - Güncelleme : 21.05.2024
İzmir'de akademisyenler İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını protesto etti

Izmir

İzmir Bakırçay Üniversitesi yerleşkesinde bir araya gelen Ege, Dokuz Eylül, İzmir Katip Çelebi ve Manisa Celal Bayar üniversitelerinde görevli bir grup akademisyen, basın açıklaması yaptı.

Grup adına açıklamayı okuyan Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aydoğan Savran, 7 Ekim 2023'den beri Gazze'de tarihin en büyük soykırım ve vahşetlerinden birinin yaşandığını söyledi.

Siyonistler ve destekçilerinin, kontrol ettikleri medya gücü ile manipülasyon gerçekleştirdiklerini ifade eden Savran, bu çabalarına rağmen vicdanların uyanmasına engel olamadıklarını kaydetti.

Savran, İsrail'in katliamlarını mağdur rolüne bürünerek örtme, tepkileri antisemitizm gibi göstererek engelleme çabalarının artık işe yaramadığını dile getirerek, "Batı'da, kuklalaşmış devlet ve yöneticilerin aksine uygulanan soykırıma halkların karşı duruşu ilk günden beri aralıksız devam etmektedir. Bizler de akademisyenler olarak, katliamlara karşı duran, meydanlarda protestolara katılan, içlerinde vicdanlı Yahudiler de bulunan bu duyarlı insanlara şükranlarımızı sunuyoruz." dedi.

Aydoğan Savran, ABD'de üniversite öğrencileri ve akademisyenlerin kampüslerde başlattığı katliam karşıtı protestoların diğer ülkelerdeki üniversitelerde de yayılarak devam ettiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Bu eylemlerle paniklemiş olan siyonizm esaretindeki yönetimlerin, insanlık vicdanının sesi olan bu akademisyen ve öğrencilerin, fikir ve ifade özgürlüklerini engellenmeye çalışmalarını kaygıyla izlemekteyiz. Batı üniversitelerindeki meslektaşlarımızın maruz kaldığı fikir ve ifade özgürlükleri üzerindeki baskıları kınıyoruz. Batılı ülkelerini, üniversitelerde akademik ve bilimsel özgürlüklerin önündeki engellerin kaldırılması için gerekli adımları atmaya çağırıyoruz. Batılı ülkelerdeki bu baskı ortamında, okulundan ve işinden atılma tehdidi altında bile ilkeli duruşundan vazgeçmeyen akademisyen ve öğrencilerin yanında olduğumuzu ilan ediyoruz. Dünya ülkelerine, uluslararası kurumlara, siyonist İsrail devletinin bütün insani, hukuki ve ahlaki değerleri hiçe sayarak uyguladığı soykırım ve işgallerini durdurmak için düştüğü acizlikten kurtulma, Amerika ve destekçi Batılı ülkelere de insanlığa karşı işlenen bu suça ortaklıktan vazgeçme çağrımızı tekrarlıyoruz."

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