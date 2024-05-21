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"Narkoçelik-18" operasyonlarında 1 ton 57 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi

İçişleri Bakanı Yerlikaya, zehir tacirlerine yönelik 17 ilde düzenlenen "Narkoçelik-18" operasyonlarında 1 ton 57 kilogram uyuşturucu madde ve 16 milyon 218 bin uyuşturucu hapın ele geçirildiğini, 272 uyuşturucu satıcısının da yakalandığını bildirdi.

Zafer Fatih Beyaz  | 21.05.2024 - Güncelleme : 21.05.2024
"Narkoçelik-18" operasyonlarında 1 ton 57 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi

Ankara

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, operasyonların Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Adana, Antalya, Aydın, Ağrı, İstanbul, Diyarbakır, Edirne, Nevşehir, Çankırı, İzmir, Osmaniye, Hatay, Çanakkale, Bingöl, Elazığ, Erzincan ve Tokat il jandarma komutanlığı ekiplerince düzenlendiğini belirtti.


210 ekip ve 865 jandarma personelinin görev aldığı operasyonlarda 1 ton 57 kilogram uyuşturucu madde ve 16 milyon 218 bin uyuşturucu hapın ele geçirildiğini, 272 uyuşturucu satıcısının da yakalandığını kaydeden Yerlikaya, "Ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız. Uyuşturucu satıcılarının geleceğimiz olan gençlerimizi ve toplumumuzu zehirlemelerine asla izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

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