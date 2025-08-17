Dolar
Gündem

"Huzur İstanbul" uygulamasında 550 kişi gözaltına alındı

İstanbul genelinde gerçekleştirilen "Huzur İstanbul" uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 210 şüphelinin de aralarında bulunduğu 550 kişi gözaltına alındı.

Mustafa Mert Karaca  | 17.08.2025 - Güncelleme : 17.08.2025
"Huzur İstanbul" uygulamasında 550 kişi gözaltına alındı

İstanbul

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde dün gerçekleştirilen uygulama, iki aşamalı yapıldı.

İlk aşamada 20.00-22.00 saatleri arasında 211 noktada, 1351 personelin katılımıyla sabit yol uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamaya ayrıca bir polis helikopteri ile Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı 5 bot da destek verdi.

İkinci aşamada ise saat 22.00-23.59 arasında 1285 personelin katılımıyla umuma açık yerlere yönelik denetimler yapıldı.

Uygulama kapsamında 363 bin 382 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Aralarında çeşitli suçlardan aranan 210 şüphelinin de bulunduğu toplam 550 kişi gözaltına alındı.

Denetimlerde 16 ruhsatsız tabanca, 3 tüfek, 5 kurusıkı tabanca, 86 fişek ele geçirilirken, 1713 gram uyuşturucu madde, 84 uyuşturucu hap, uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para geçirildi.

Ekiplerce 609 umuma açık iş yeri denetlendi, 26 yabancı uyruklu kişi hakkında da işlem yapıldı.

Denetimlerde 42 kişiye ve 2 iş yerine de idari işlem uygulandı.

Trafik denetimlerinde ise 46 bin 928 araç ve 3627 motosiklet kontrol edildi. 1617 araç ve motosiklet ile 68 sürücüye işlem uygulanırken, 15 araç trafikten men edildi. Toplam 1 milyon 453 bin 227 lira trafik cezası kesildi.

