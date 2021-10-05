Dolar
8.85
Euro
10.28
Altın
1,758.90
ETH/USDT
3,392.90
BTC/USDT
49,450.00
BIST 100
1,393.51
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

HSK 13 hakim ve savcıyı FETÖ irtibatı nedeniyle meslekten ihraç etti

Hakimler ve Savcılar Kurulu, Fetullahçı Terör Örgütü iltisak ve irtibatı nedeniyle 13 hakim ve savcının meslekten çıkarılmasına karar verdi.

İsmet Karakaş   | 05.10.2021
HSK 13 hakim ve savcıyı FETÖ irtibatı nedeniyle meslekten ihraç etti

Ankara

Resmi Gazete'de yer alan karara göre, Küçükçekmece cumhuriyet savcısı Hüseyin Mısırlı, Küçükçekmece hakimi Cüneyt Azap, İzmir Vergi Mahkemesi üyesi Kemal Babaoğlu, Erzurum cumhuriyet savcısı Fatih Özalan, Bakırköy cumhuriyet savcısı Şeref Murat Erkılıç, Yargıtay tetkik hakimi Mehmet Uçar, İstanbul Anadolu cumhuriyet savcısı Rukiye Çakıcı, Kayseri cumhuriyet savcısı Tuğba Yeter Aydın, Zonguldak cumhuriyet savcısı Erdem Burak Bakırcı, İstanbul Anadolu cumhuriyet savcısı Emrah Ergün, Sakarya cumhuriyet savcısı Şerif Fidan, Elbistan cumhuriyet savcısı Ömer Aslan ve Fethiye cumhuriyet savcısı Aykut Keser, meslekten ihraç edildi.

Kararda, "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile iltisak ve irtibatlarının olduğu sabit görüldüğünden adı geçenlerin, 7145 sayılı Kanun'un 26'ncı maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 35'inci maddenin (A) fıkrası uyarınca meslekte kalmalarının uygun olmadığına ve ayrı ayrı olmak üzere meslekten çıkarılmalarına oy birliği ile karar verildi." ifadeleri yer aldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kırklareli'nde yurtlarda kalan üniversite öğrencileri aşılanıyor
Yeni Zelanda’da Kovid-19 aşı sertifikası dönemi başlıyor
IMF, Kovid-19 salgınından bu yana 86 ülkeye 110 milyar doların üzerinde finansman sağladı
İki doz koronavirüs aşısı olanların oranı 22 ilde yüzde 75'i geçti
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Benzer haberler

HSK 13 hakim ve savcıyı FETÖ irtibatı nedeniyle meslekten ihraç etti

HSK 13 hakim ve savcıyı FETÖ irtibatı nedeniyle meslekten ihraç etti

Eskişehir'de firari FETÖ hükümlüsü 8 kişi yakalandı

FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturmasında 46 şüpheliye gözaltı kararı

FETÖ elebaşı Gülen, darbe girişimi davalarını UYAP üzerinden takip etmiş

FETÖ elebaşı Gülen, darbe girişimi davalarını UYAP üzerinden takip etmiş
Firari FETÖ mensubu Önder Aytaç, Bosna Hersek'teki okulların FETÖ bağlantısını ifşa etti

Firari FETÖ mensubu Önder Aytaç, Bosna Hersek'teki okulların FETÖ bağlantısını ifşa etti
Rütbesini FETÖ elebaşının taktığını itiraf eden general, hakim karşısında

Rütbesini FETÖ elebaşının taktığını itiraf eden general, hakim karşısında