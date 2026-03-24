İsrail ordusu: İran'da 3 binden fazla hedefe saldırı düzenledik
İsrail ordusu, ABD ile ortak saldırılar düzenlediği İran'da 28 Şubat'tan bu yana 3 binden fazla hedefi vurduğunu iddia etti.
Tel Aviv
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Tahran yönetimine ait hedeflere saldırıların sürdüğü ifade edildi.
Açıklamada, İsrail savaş uçaklarının ABD ile 28 Şubat'ta başlattığı saldırılarda İran'da 3 binin üzerinde hedefe saldırı gerçekleştirdiği öne sürüldü.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Öte yandan dün İran'ın batı ve orta kesimleri ile başkent Tahran'a "geniş çaplı hava saldırıları" yapıldığı bildirilen açıklamada, 50'den fazla hedefin vurulduğu ileri sürüldü.
Dün vurulan hedefler arasında İran Devrim Muhafızları Ordusu'na ait iki istihbarat komuta karargahı ve İstihbarat Bakanlığına ait bir komuta merkezinin yanı sıra silah, balistik füze depoları ve hava savunma sistemlerinin bulunduğu iddia edildi.
İran, İsrail'e ait bir Hermes SİHA'yı düşürdüğünü duyurdu
İran Devrim Muhafızları Ordusu, Tahran semalarında İsrail'e ait bir Hermes silahlı insansız hava aracının (SİHA) daha düşürüldüğünü bildirdi.
Yarı resmi Fars Haber Ajansının Devrim Muhafızları Ordusuna dayandırdığı habere göre, Tahran semalarında silahlı bir Hermes insansız hava aracı vurularak imha edildi.
Hermes SİHA'nın, "ülkenin entegre hava savunma ağının kontrolündeki gelişmiş hava savunma sistemi tarafından düşürüldüğü" ifade edildi.
İran şu ana kadar ABD-İsrail'e ait en az 130 insansız hava aracını düşürdüğünü duyurmuştu.
ABD-İsrail'in İran'a saldırıları
İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.
İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.
ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.
İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.