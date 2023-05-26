Dolar
20.02
Euro
21.49
Altın
1,948.70
ETH/USDT
1,818.00
BTC/USDT
26,451.00
BIST 100
4,533.07
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti Esenyurt İlçe Başkanlığı’nı ziyaretinde konuşuyor
logo
Gündem

Hatay'da yapımı tamamlanan 96 prefabrik iş yerinin anahtarı teslim edildi

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde yapımı tamamlanan 96 prefabrik iş yeri hak sahiplerine verildi.

Mehmet Bayrak  | 26.05.2023 - Güncelleme : 26.05.2023
Hatay'da yapımı tamamlanan 96 prefabrik iş yerinin anahtarı teslim edildi Fotoğraf: Mehmet Bayrak / AA

Hatay

Narlıca Mahallesi'nde, Konya Büyükşehir Belediyesi, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Konya Şubesi ve Konya Ticaret Odası işbirliğinde yapımına başlanan iş yerlerinde çalışmalar tamamlandı.

Hatay'da koordinatör vali olarak görev yapan Osman Kaymak, kurayla belirlenen 96 esnafa yeni iş yerlerinin anahtarını teslim etti.

İl genelinde 3 bin 800 iş yeri yapılması için çalışma gerçekleştirildiğini belirten Kaymak, bunlardan 2 bin 500'ünün hak sahiplerine teslim edildiğini söyledi.

Anahtar teslim programına Hatay Vali Yardımcısı Onur Özaydın ve Ticaret İl Müdürü Halit İlmek ile hak sahibi esnaf katıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hatay'da yapımı tamamlanan 96 prefabrik iş yerinin anahtarı teslim edildi
Jandarmanın başvurusuyla 727 internet adresine erişim engellendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 28 Mayıs'ta ülkemizin ve evlatlarımızın geleceğine dair çok mühim bir karar vereceğiz
Bahar yağışları Sivas'taki 4 Eylül Barajı'nda su seviyesini artırdı
Hava Kuvvetlerine ait ambulans uçak organ nakli için havalandı

Benzer haberler

Hatay'da yapımı tamamlanan 96 prefabrik iş yerinin anahtarı teslim edildi

Hatay'da yapımı tamamlanan 96 prefabrik iş yerinin anahtarı teslim edildi

Tokyo'nun doğusunda 6,2 büyüklüğünde deprem oldu

Depremin merkez üssü Pazarcık'ta deprem konutlarının inşası sürüyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 38 bin artçı sarsıntı yaşandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 38 bin artçı sarsıntı yaşandı
Defne Devlet Hastanesi, çalışanlarından da "tam not" aldı

Defne Devlet Hastanesi, çalışanlarından da "tam not" aldı
Hatay'da depremzedeler için yapılan kalıcı konutların 4 blokunun kaba inşaatı bitti

Hatay'da depremzedeler için yapılan kalıcı konutların 4 blokunun kaba inşaatı bitti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet