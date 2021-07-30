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Hastanede tedavileri süren yaralılar Manavgat'taki yangında yaşadıklarını anlattı

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınında dumandan etkilenen, yaralanan ve vücutlarında oluşan yanıklar nedeniyle hastanelerde tedavi altına alınanlar, yaşadıkları acıyı gözyaşlarıyla dile getirdi.

Gülsem Adam   | 30.07.2021
Hastanede tedavileri süren yaralılar Manavgat'taki yangında yaşadıklarını anlattı Fotoğraf: Gülsem Adam / AA

Antalya

İlçede devam eden orman yangınından etkilenenlerin hastanelerde tedavisi sürüyor.

Jandarmanın yardımıyla evinden çıkarılan 64 yaşındaki Süleyman Düzenli, AA muhabirine, alevlerin evlerine kadar ulaşacağına ihtimal vermediklerini ama bir anda evin arka bölümünün tutuştuğunu söyledi.

Ulukapı Mahallesi'ndeki konutunun tamamen yandığını aktaran Düzenli, "Ben felçliyim, evden çıkamadım. Kızım yanımda vardı ama o da çıkaramadı. Askerler beni hemen evden çıkardı, kurtardı. Evim, ilaçlarım, her şeyim yandı. Hastaneye ulaştırıldığımda duran kalbimi yeniden çalıştırmışlar. Sadece telefonumu alabildim. Tek başıma yaşıyorum, hiçbir şey alamadım. Her şeyim gitti ama şükür buna da. Devletimiz çok güçlü, Allah daha çok güç versin. Allah devletimizden, milletimizden razı olsun." diye konuştu.

"Bu normal bir yangın değil"

İbrahim Aydın ise tankerler, traktörler ile kendi imkanlarıyla yangının evlere ulaşmasını engellemeye çalıştıklarını kaydetti.

Yangına müdahale ederken dumandan zehirlendiğini anlatan Aydın, şunları kaydetti:

"Evimiz, canımız için mücadele ettik. Jandarmanın uyarılarını dinlemedik. Jandarma bizi canımız için uyardı ama biz de malımızı kurtarmaya çalıştık. Evimi boşaltmak istedim ama olmadı. Kuzular, hayvanlar, evler her şey yandı. Böyle bir yangını hiç görmedik. Bu normal bir yangın değil. Böyle bir cehennemi hiç yaşamadık. Çok kişi dumandan zehirlendi, hastanelere geldi. Şükür buna da can kaybımız yok ama malımız yandı."

"Köyde 100 ev vardı 70'i yandı"

Hatice Tekin de evlerinin yandığı haberi üzerine köye gittiklerini, yangını söndürmeye çalıştıklarını aktardı.

Ağabeyinin de yangını söndürmeye çalışırken düştüğünü, elinin kesildiğini belirten Tekin, "Evlerimiz, hayvanlarımız yandı, kül oldu. Daha önce hiç böyle bir şey yaşamadık. Büyüklerimiz bile böyle bir yangın görmemiş. Bir yangın orada, bir yangın başka yerden çıktı. Köyde 100 ev vardı 70'i yandı." dedi.

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