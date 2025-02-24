"Harbiyeli En İyi Çelik Kol ve Komando Kolu" yarışmalarında dereceye girenler ödüllendirildi
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Kara Harp Okulunda gerçekleştirilen "Harbiyeli En İyi Çelik Kol ve Komando Kolu" yarışmalarında dereceye girenler ödüllendirildi.
Ankara
MSÜ'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "MSÜ Kara Harp Okulu'nda gerçekleştirilen 'Harbiyeli En İyi Çelik Kol ve Komando Kolu' yarışmalarında dereceye giren Harbiyelilere takdir ile rozetleri, bölüklere ise başarı flamaları düzenlenen törenle verildi." ifadesi kullanıldı.
Paylaşımda, törene ilişkin görüntüler de yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.