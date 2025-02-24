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"Harbiyeli En İyi Çelik Kol ve Komando Kolu" yarışmalarında dereceye girenler ödüllendirildi

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Kara Harp Okulunda gerçekleştirilen "Harbiyeli En İyi Çelik Kol ve Komando Kolu" yarışmalarında dereceye girenler ödüllendirildi.

Yusuf Soykan Bal  | 24.02.2025 - Güncelleme : 24.02.2025
"Harbiyeli En İyi Çelik Kol ve Komando Kolu" yarışmalarında dereceye girenler ödüllendirildi

Ankara

MSÜ'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "MSÜ Kara Harp Okulu'nda gerçekleştirilen 'Harbiyeli En İyi Çelik Kol ve Komando Kolu' yarışmalarında dereceye giren Harbiyelilere takdir ile rozetleri, bölüklere ise başarı flamaları düzenlenen törenle verildi." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda, törene ilişkin görüntüler de yer verildi.

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