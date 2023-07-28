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Hakim ve savcı atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı

Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK), 1042 adli yargı hakim ve Cumhuriyet savcısı adayı ile 60 idari yargı hakim adayının atama kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yusuf Soykan Bal  | 28.07.2023 - Güncelleme : 28.07.2023
Hakim ve savcı atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı

Ankara

Buna göre, 1042 adli yargı hakim ve Cumhuriyet savcısı adayı ile 60 idari yargı hakim adayı, 25 Temmuz'da yapılan ad çekme sonucu HSK tarafından atandı.

Söz konusu atamalar, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 13. maddesi gereğince gerçekleştirildi.

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