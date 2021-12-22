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Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 'rekor miktarda' uyuşturucu ele geçirildi

Ticaret Bakanı Muş, Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 462,5 kilogramı bulan "rekor miktarda" uyuşturucu madde ele geçirildiğini bildirdi.

Ayşe Böcüoğlu Bodur   | 22.12.2021
Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 'rekor miktarda' uyuşturucu ele geçirildi

Ankara

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yakalanan uyuşturucuya ilişkin bilgi verdi.

Bakan Muş, şunları kaydetti:

"Bakanlığımıza bağlı Gümrük Muhafaza birimlerimizce Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 462,5 kilogram sıvı metamfetamin cinsi uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. Yapılan başarılı operasyonla rekor miktarda uyuşturucu maddenin ülkemize girişine izin vermeyen personellerimizi tebrik ediyorum."

Tırın yakıt deposundaki gizli bölmede ele geçirildi

Bakan Muş'un paylaşımının ardından Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada da operasyonun detayları aktarıldı.

Buna göre, Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce yürütülen uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında yapılan analizde, İran'dan gelen yabancı plakalı bir tır riskli olarak değerlendirildi.

X-Ray tarama cihazına sevk edilen tırın yakıt deposunda şüpheli yoğunluğa rastlandı. Bunun üzerine arama hangarına alınan araç, narkotik dedektör köpekleriyle kontrol edildi. Köpeklerin de tepki verdiği yakıt deposu araçtan ayrıldı ve kesilerek açıldı.

Açılan yakıt deposunda gizli bölme oluşturulduğu ve yakıt izlenimi verilmek istenen farklı bir sıvı maddeyle doldurulduğu tespit edildi. Söz konusu sıvı maddeden alınan numunede yapılan analizde, metamfetamin cinsi uyuşturucu olduğu saptandı.

Yapılan incelemede, uyuşturucunun ağırlığının toplam 462,5 kilogram olduğu belirlendi ve bu miktar Türkiye tarihinde bugüne kadar ele geçirilen en yüksek miktarlı sıvı metamfetamin oldu.

Uyuşturucunun naklinde kullanılan araca el konulurken, aracın sürücüsü gözaltına alındı.

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