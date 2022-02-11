Dolar
13.48
Euro
15.33
Altın
1,860.14
ETH/USDT
3,002.90
BTC/USDT
42,750.00
BIST 100
2,051.05
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Güngören'de tekstil imalathanesinde çıkan yangında yabancı uyruklu 4 işçi hayatını kaybetti

İstanbul Valiliği, Güngören'de bir tekstil imalathanesindeki yangında yabancı uyruklu 4 işçinin kendilerini kilitledikleri tuvalette, dumandan zehirlenerek hayatlarını kaybettiklerini bildirdi.

Semra Orkan   | 11.02.2022
Güngören'de tekstil imalathanesinde çıkan yangında yabancı uyruklu 4 işçi hayatını kaybetti Fotoğraf: İsa Terli/AA

İstanbul

Valilikten yapılan açıklamada, Güngören Sanayi Mahallesi Sinanpaşa Sokak'ta bulunan bir tekstil imalathanesinde yangın meydana geldiği belirtilerek, olay yerine intikal edilen itfaiye ekiplerinin saat 13.40 itibarıyla yangına müdahale ettiği ve saat 16.30 sıralarında yangının söndürülerek, soğutma çalışmalarına başlandığı ifade edildi.

Açıklamada, yangında dumandan etkilenen 6 işçinin hastaneye sevk edildiği hatırlatılarak, şu bilgiler paylaşıldı:

"Ayakta tedavi edilen bir işçi, saat 18.30 sıralarında Merkez Karakolunda verdiği ifadesinde, 'Bazı çalışanların bina içerisindeki bir tuvalete girerek, yangından korunmak için kendilerini kilitlediklerini gördüğünü' beyan etmiştir. Bu bilgi doğrultusunda yeniden başlatılan arama çalışmalarında, yabancı uyruklu 4 işçinin kendilerini kilitledikleri tuvalette, dumandan zehirlenerek hayatlarını kaybettikleri tespit edilmiştir. Konuyla ilgili soruşturma başlatılmış olup, işyeri sahibi hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Meydana gelen bu elim olaydan derin üzüntü duyduğumuzu belirtir, hayatını kaybeden işçilere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileriz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Belçika'da salgın tedbirleri gevşetiliyor
Kanada’nın Ontario eyaletinde aşı karşıtı protestolar nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi
Türkiye'de 95 bin 65 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 253 kişi hayatını kaybetti
Sağlık Bakanı Koca'dan 'aşıyı hatırlatın' uyarısı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 915 bin 618'e çıktı

Benzer haberler

Suriye'nin Türkiye sınırına yakın Çobanbey beldesinde akaryakıt istasyonunda patlama

Suriye'nin Türkiye sınırına yakın Çobanbey beldesinde akaryakıt istasyonunda patlama

Güngören'de tekstil imalathanesinde çıkan yangında yabancı uyruklu 4 işçi hayatını kaybetti

İstanbul'da tekstil malzemesi imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü

İzmir'de bakkalda meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı

İzmir'de bakkalda meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı
'Ateş savaşçıları' yazın yangınla kışın karla mücadele ediyor

'Ateş savaşçıları' yazın yangınla kışın karla mücadele ediyor
Yoğun bakımda 2 kez kalbi duran genç kız 45 gün sonra hayata gözlerini açtı

Yoğun bakımda 2 kez kalbi duran genç kız 45 gün sonra hayata gözlerini açtı