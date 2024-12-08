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Gümrük Muhafazadan İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine üç ayrı operasyon

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine üç ayrı operasyonda darbe vurdu.

Erhan Cihan Ünal  | 08.12.2024 - Güncelleme : 08.12.2024
Gümrük Muhafazadan İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine üç ayrı operasyon

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri üç ayrı narkotik operasyonu gerçekleştirdi.

İlk operasyonda, Ambarlı Limanı'na gelen bir konteyner mercek altına alındı.

Şüpheli olduğu değerlendirilerek x-ray tarama sistemine sevk edilen konteynerde detaylı kontroller yapıldı. Bunun sonucunda, konteynerin alt kısmına mıknatıslarla tutturularak gizlenmiş bir demir kutu içerisinde yaklaşık 12 kilogram kokain cinsi uyuşturucu madde bulundu.

İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ve Ambarlı Gümrük Müdürlüğünce müştereken gerçekleştirilen ikinci operasyonda da riskli olduğu değerlendirilen bir tır takibe alındı. Narkotik dedektör köpeğin katılımıyla gerçekleştirilen arama ve kontrollerde, aracın muhtelif kısımlarında bulunan şüpheli paketlerin içerisinde 16 kilogram kokain ve 20 kilogram "metilenedioksi-n-metilamfetamin" (mdma) cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'na gerçekleştirilen son operasyonda da Türkiye'ye giriş yapmak üzere havalimanına gelen yolcuların bagajlarının taranması sırasında narkotik dedektör köpekler bir valize tepki verdi. Yapılan tarama sonucunda valizde bulunan 10 kilogram afyon sakızı cinsi uyuşturucu maddeye el konuldu.

Olaylarla ilgili soruşturmalar, ilgili cumhuriyet başsavcılıkları nezdinde devam ediyor.


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Gümrük Muhafazadan İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine üç ayrı operasyon

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