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Medipol Başakşehir, Süper Lig'de 12 Şubat Cumartesi günü Gaziantep FK ile yapacakları maçın hazırlıklarına kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanla devam ediyor.
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Göksu Deresi'nden akan çamur İstanbul Boğazı'nın rengini değiştirdi

Alptekin Soykan   | 09.02.2022
Göksu Deresi'nden akan çamur İstanbul Boğazı'nın rengini değiştirdi

İstanbul

Beykoz'daki Göksu Deresi'nden akan çamurlu su, İstanbul Boğazı'nın rengini kahverengiye dönüştürdü.

Kentte son günlerde etkili olan yağış nedeniyle Anadolu Hisarı'ndaki Göksu Deresi'nde çamur oluştu.

Derenin İstanbul Boğazı ile birleştiği yerde, üzerinde çamur tabakası oluşan su kahverengiye dönüştü.

Dereden gelen ağaç parçaları da İstanbul Boğazı'na sürüklendi.

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