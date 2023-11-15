Dolar
28.66
Euro
31.10
Altın
1,963.87
ETH/USDT
2,013.70
BTC/USDT
36,158.00
BIST 100
7,681.85
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız Milli Futbolcu Salih Özcan, Almanya ve Galler karşılaşmaları öncesinde Riva Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basın mensuplarının sorularını yanıtlıyor.
logo
Gündem, İsrail-Filistin çatışması

Gazze'ye sağlık personeli ve tıbbi malzeme taşıyan askeri uçak Kayseri'den yola çıktı

Türkiye'den Gazze'ye ilaç ve tıbbi malzeme taşıyan, içerisinde 9 uzman sağlık çalışanının da bulunduğu askeri uçak, Kayseri Havalimanı'ndan Mısır'ın El-Ariş Havalimanı'na hareket etti.

Aykut Karadağ  | 15.11.2023 - Güncelleme : 15.11.2023
Gazze'ye sağlık personeli ve tıbbi malzeme taşıyan askeri uçak Kayseri'den yola çıktı

Ankara

Kayseri Havalimanı'nda 23 palet ilaç ve tıbbi malzeme yüklenen Milli Savunma Bakanlığına ait uçak, hazırlıkların tamamlanmasının ardından uzman doktor ve hemşirelerin de arasında olduğu 9 sağlık çalışanıyla saat 14.15'te Mısır'ın El-Ariş Havalimanı'na doğru havalandı.

Sağlık ekibi, Mısır Sağlık Bakanlığı ile yapılan planlamalar çerçevesinde yaralıların tedavisinde görev yapacak.

Gazze'ye ulaştırılmak üzere, şu ana kadar 10 uçak ile yaklaşık 230 ton insani yardım malzemesini Mısır'a ulaştıran Türkiye, sağlık personelini de bölgeye gönderdi.

Türkiye'nin, ilaç, tıbbi cihaz, 8 sahra hastanesi, 20 ambulans ve tıbbi sarf malzeme dahil 50 konteyner ve 660 ton malzeme taşıyan gemisi de El Ariş Limanı'na ulaşmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Gazzeli bazı kanser hastaları ile refakatçileri Türkiye'ye getirilecek
MSB'nin Gazze'ye sağlık personeli ve tıbbi malzeme taşıyan uçağı El-Ariş Havalimanı'na indi
Dilan ve Engin Polat'ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi
Depremden etkilenen İslahiye ve Nurdağı'ndaki 400 işletmeye 754 bin dolarlık hibe
Baykar'ın Gazze için 286 milyon liralık bağışı AFAD ve TDV'ye teslim edildi

Benzer haberler

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan: ABD, İsrail'e yasaklı silahlar gönderiyor

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan: ABD, İsrail'e yasaklı silahlar gönderiyor

Gazzeli bazı kanser hastaları ile refakatçileri Türkiye'ye getirilecek

MSB'nin Gazze'ye sağlık personeli ve tıbbi malzeme taşıyan uçağı El-Ariş Havalimanı'na indi

Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Gözlemevi: İsrail, Şifa Hastanesi'ni askeri kışlaya çevirdi

Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Gözlemevi: İsrail, Şifa Hastanesi'ni askeri kışlaya çevirdi
Filistin Devlet Başkanı, Gazze'ye saldırıların İsrail'e destek veren herkesin utancı olduğunu söyledi

Filistin Devlet Başkanı, Gazze'ye saldırıların İsrail'e destek veren herkesin utancı olduğunu söyledi
Baykar'ın Gazze için 286 milyon liralık bağışı AFAD ve TDV'ye teslim edildi

Baykar'ın Gazze için 286 milyon liralık bağışı AFAD ve TDV'ye teslim edildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet