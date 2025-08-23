Dolar
40.94
Euro
48.02
Altın
3,372.59
ETH/USDT
4,714.60
BTC/USDT
115,000.00
BIST 100
11,372.33
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
DRON - TCG Anadolu, “Mavi Vatanda Zafer Yolculuğu” kapsamında Sarayburnu’na giriş yapıyor “İstanbul Boğazı'ndan Gazze'yi selamlama” etkinliği kapsamında Karaköy'den kalkan deniz taşıtları, konvoy oluşturarak Üsküdar Sahili Kız Kulesi Mevkii'ne hareket ediyor
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in Gazze'ye saldırısından yaralı kurtulan Filistinli kadın: Kabusta gibiyiz, sesimizi duyan yok

İsrail'in, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Zevayide bölgesine düzenlediği saldırıda enkaz altından yaralı halde çıkarılan ve tedavi altına alınan 23 yaşındaki Seca Talal Hamed, bir kabusta yaşadıklarını belirtti.

Gülşen Topçu, Fadel A. A. Almaghari  | 23.08.2025 - Güncelleme : 23.08.2025
İsrail'in Gazze'ye saldırısından yaralı kurtulan Filistinli kadın: Kabusta gibiyiz, sesimizi duyan yok

Gazze

Seca ve ailesi, Zehra semtinde yaşarken, İsrail ordusunun evlerini bombalaması üzerine Zevayide bölgesine göç etti. Bu bölgede bulunan Derviş ailesinin evine yerleşti ancak aile, burada da ikinci kez İsrail ordusunun saldırılarının hedefi oldu.

İsrail'in 20 Ağustos'ta gece yarısı düzenlediği saldırı Hamed ailesini uykuda yakaladı. Odada uyurken birden boğulma hissiyle uyanan Seca, önce diğer odaya geçti ama sonra betonların üstüne yıkılmasıyla hareket edemez oldu.

Öleceğini düşünüp şehadet getirdi

Yaşadığı dehşet anlarını anlatan Seca, "Bütün oda üstüme yıkılmıştı. Bana rüyada olduğumu söyleyin, diyordum. Çıkarın beni buradan, boğuldum, diyordum. Aldığım son nefeste öleceğimi düşünüp şehadet getirdim." ifadelerini kullandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Sivil savunma ekipleri tarafından enkaz altından çıkarılarak Aksa Şehitleri Hastanesine kaldırılan Seca, leğen kemiğinde 3 kırık olduğunu, omzunun da kırıldığını dile getirdi.

Seca, tıbbi imkanlar elvermediği için Gazze dışına çıkıp tedavi olmak istediğini aktardı.

Seslerini dünyaya duyuramadılar

Seca, yaşadığı yerin güvenli olduğunu hiç düşünmediğini ve hep saldırı olacağı korkusuyla yaşadığını, sonunda da korktuğu şeyin başına geldiğini ifade etti.

"Kabusta gibiyiz. 2 yıldır dünyaya sesleniyoruz ama sesimizi duyan yok." diyen Seca, yaşadıkları hayal kırıklığını ve sitemi dile getirdi.

2 yıldır savaşı kimse durduramadı

Seca'nın ablası Sade Talal Hamed ise Zevayide'de ailesinin evine ziyarete gittiği sırada saldırıya yakalandığını söyledi.

Saldırıda 15 yaşındaki oğlunun da yaralandığını, boynuna şarapnel isabet ettiğini ve dişlerinin kırıldığını kaydeden Sade, kız kardeşinin ve oğlunun tedavisi için yardım çağrısında bulundu.

Nereye giderlerse oranın bombalandığını ifade eden Sade, şöyle devam etti:

"2 yıldır savaştayız. Kimse bu savaşı durduramadı. Açlık, göç, 24 saat bombardıman. Korkuyla uyuyor ve uyanıyoruz. Ailemin yanına giderken yolda saldırıya uğramaktan korkuyorum. Gazze'de güvenli yer yok. Bu, uğradığımız ikinci saldırı."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Şanlıurfa'da termometreler 55 dereceyi gösterdi
İzmir Körfezi'nde yeniden başlayan balık ölümleri sürüyor
Dışişleri: İsrail'i cesaretlendiren ve pervasız kılan bugüne kadar işlediği savaş suçlarının cezasız bırakılmasıdır
Eymir Gölü yakınlarındaki ormanlık alanı yakmaya çalışan şüpheli tutuklandı
Çanakkale'deki orman yangını 150 ağaç bulunan zeytinliği teğet geçti

Benzer haberler

İsrail'in Gazze'ye saldırısından yaralı kurtulan Filistinli kadın: Kabusta gibiyiz, sesimizi duyan yok

İsrail'in Gazze'ye saldırısından yaralı kurtulan Filistinli kadın: Kabusta gibiyiz, sesimizi duyan yok

Emine Erdoğan'dan Melania Trump'a Gazze'deki insani krizin sona erdirilmesine ilişkin mektup: “Vakti çoktan geldi”

Gazze’de açlıktan hayatını kaybedenlerin sayısı 281’e yükseldi

Gazze Şeridi'nde 2 aylık Rasil bebek yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybetti

Gazze Şeridi'nde 2 aylık Rasil bebek yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybetti
İsrail'in Gazze'ye saldırıları ve kıtlığa sebep olan ablukası Kudüs'te protesto edildi

İsrail'in Gazze'ye saldırıları ve kıtlığa sebep olan ablukası Kudüs'te protesto edildi
İsrail'in Londra Büyükelçiliği önünde Gazze'deki kıtlık protesto edildi

İsrail'in Londra Büyükelçiliği önünde Gazze'deki kıtlık protesto edildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet