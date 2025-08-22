Dolar
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in Londra Büyükelçiliği önünde Gazze'deki kıtlık protesto edildi

İngiltere'de Filistin destekçileri, İsrail'in açlık ve kıtlığı dayattığı Gazze'deki insani krize dikkati çekmek için İsrail’in Londra Büyükelçiliği önünde tencere ve tavalarla protesto eylemi düzenledi.

22.08.2025
İsrail'in Londra Büyükelçiliği önünde Gazze'deki kıtlık protesto edildi Fotoğraf: Raşid Necati Aslım/AA

Londra

İsrail saldırıları ve ablukası altındaki Gazze'deki açlık ve kıtlığa karşı tepkilerini göstermek isteyen binlerce Filistin destekçisi, İsrail'in Londra Büyükelçiliği önünde bir araya geldi.

İsrail'in Filistinlileri açlığa mahkum etmesini protesto için ellerindeki kaşıklarla, tencerelere ve tavalara vuran göstericiler, Gazze'de açlıktan ölen sivillere dikkati çekti.

"Özgür Filistin", "Soykırımı durdurun" sloganları atan göstericiler, İsrail'in Gazze'yi işgal planlarına da tepki gösterdi.

İsrail destekçisi küçük çaplı bir grup da büyükelçilik yakınlarında karşıt gösteri düzenledi. İsrail destekçilerinden bazıları Filistin destekçilerinin bulunduğu alana girerek ortamı provoke etmeye çalıştı. İngiliz polisi, iki grubun arasına girerek karşıt göstericileri birbirinden uzaklaştırdı.

"İngiltere, İsrail'e karşı somut adım atmıyor"

Protestonun ana organizatörlerinden Filistin Dayanışma Kampanyasının (PSC) Direktörü Ben Jamal, elçilik önünde kurulan platformda yaptığı konuşmada, İngiltere hükümetinin retorik düzeyde İsrail’in eylemlerine karşı çıktığını, ancak somut adım atmadığını belirtti.

Jamal, "İngiltere, İsrail'e askeri, diplomatik ve ekonomik destek sağlamaya devam ederek 21. yüzyılın en barbar suçlarına ortak oluyor. Derhal silah ambargosu ilan edilmeli, tüm askeri işbirliği sonlandırılmalı ve İsrail’in soykırım niteliğindeki eylemleri yaptırımlarla cezalandırılmalı.” ifadelerini kullandı.

IPC raporu

Birleşmiş Milletler'in (BM) desteklediği gözlem kuruluşu Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC), yayımladığı son raporunda, 15 Ağustos 2025 itibarıyla, Gazze şehrindeki kıtlık (felaket seviyesi olarak bilinen IPC'nin 5. seviyesi) makul kanıtlarla doğrulanmıştı.

IPC'nin raporunda "22 ay süren acımasız çatışmaların ardından, Gazze Şeridi'nde yarım milyondan fazla insan açlık, yoksulluk ve ölümle karakterize felaket koşullarıyla karşı karşıya." tespitine yer verilmişti.

