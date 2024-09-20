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Gündem, İsrail-Filistin çatışması

Gazze'de yaşananların unutulmaması adına 15 Temmuz köprüsüne pankart asıldı

Yeni Sanat Vakfı, İsrail'in bir yıldır Gazze'de uyguladığı soykırıma dikkat çekmek için, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne Hanzala çizimli pankart ve bayrak astı.

Aişe Hümeyra Akgün  | 20.09.2024 - Güncelleme : 20.09.2024
Gazze'de yaşananların unutulmaması adına 15 Temmuz köprüsüne pankart asıldı Fotoğraf: Murat Şengül/AA

İstanbul

Her gün binlerce aracın geçtiği köprüye 12X18 boyutlarında asılan bayrak, vatandaşların dikkatini çekiyor.

Konuya ilişkin basın mensuplarına açıklamada bulunan Vakıf Başkanı, karikatürist ve oyuncu Hasan Kaçan, "Yaklaşık bir yıla yakın süredir Siyonist rejim, Gazze'de masumları, çocukları, yaşlıları, nefes alan neredeyse her türlü canlıyı korkunç bir şekilde öldürüyor. Bu süre içerisinde 40 bin insan öldürüldü. Bu rakamlar, resmi rakamlar ama söylenenler 50, 60 binin üzerinde masumun katledildiği yönünde. Bizler sanatçısından, esnafına kadar hepimiz Gazze'de yapılan bu korkunç soykırıma karşı durmak zorundayız." dedi.

Kaçan, bu soykırımın unutulmaması adına elden ne geliyorsa yapılması gerektiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Bizler Yeni Sanat Vakfı olarak, 'Unutmamak üzerine bir şeyler yapalım. Zaten yazıp, çiziyoruz ama bir eylemde bulunalım' dedik. Hem sembol haline gelmiş Hanzala'nın resmini Filistin bayrağının üzerinde kullanarak hem de 'Çok Yaşa Gazze' diye bir sloganla bayrak yapıp, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asmak istedik. Amacımız belli, bu alçak soykırım unutmamak ve unutturmamak."

Sanatçılar olarak Gazze'de yaşananlara dikkat çekmek istediklerini ifade eden Kaçan, "Dünya çapında sanatçılar, Filistin için sesini yükseltirken, ülkemizdeki sanatçıların çoğunluğunun sessiz kalması, vicdanları yaralıyordu. Neticede vicdanlı insanların ortak gayesi çeşitli vesilelerle Filistin'de, Gazze'de yaşanan alçak Siyonist soykırıma dikkat çekmek ve bu dikkatin devamlılığını sağlamaktır. Biz de sanatçılar olarak Gazze'ye kendi çapımızda bir katkıda bulunmaya gayret ettik. Emeği geçen her değerli isme teşekkür ederiz." şeklinde konuştu.

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