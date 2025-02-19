Dolar
36.30
Euro
37.91
Altın
2,944.71
ETH/USDT
2,723.00
BTC/USDT
95,800.00
BIST 100
9,929.58
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor
logo
Gündem

Gaziosmanpaşa'da toprak kaymasında hasar gören 3 bina tahliye edildi

Gaziosmanpaşa'da toprak kayması nedeniyle hasar gören 3 bina, tahliye edildikten sonra mühürlendi.

Koray Taşdemir, Zeynep Rakipoğlu  | 19.02.2025 - Güncelleme : 19.02.2025
Gaziosmanpaşa'da toprak kaymasında hasar gören 3 bina tahliye edildi Fotoğraf: Koray Taşdemir/AA

İstanbul

Yıldıztabya Mahallesi Taşocağı Dikyol Sokak'ta toprak kayması meydana geldi. Bazı evlerde kayma olurken, evlerin duvarlarında ve yolun birçok noktasında çatlaklar oluştu.

Bina sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye zabıta ve belediye ekipleri sevk edildi.

Zabıta ekipleri, hasar gören 3 binayı tahliye ettikten sonra mühürledi.

Bölgedeki içme suyu hattının zarar gördüğünü belirleyen İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ekipleri, hattın onarımı için çalışma başlattı.

Bölgede güvenlik önlemleri artırılırken, olayla ilgili teknik incelemeler sürüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hatay'da 3 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında
Barajlarda Ankara'ya 9 ay yetecek su bulunuyor
CANLI- Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Gaziosmanpaşa'da toprak kaymasında hasar gören 3 bina tahliye edildi
"Yenidoğan çetesi" davasının üçüncü duruşması devam ediyor

Benzer haberler

Gaziosmanpaşa'da toprak kaymasında hasar gören 3 bina tahliye edildi

Gaziosmanpaşa'da toprak kaymasında hasar gören 3 bina tahliye edildi

Samsun'da sokakta toprak kayması sonucu yolun bir bölümü çöktü

Eşyalarını taşıdıkları bina sakinlerini bu kez yangından kurtardılar

Trabzon'daki heyelan bölgesi havadan görüntülendi

Trabzon'daki heyelan bölgesi havadan görüntülendi
Erzincan İliç'teki maden ocağında meydana gelen heyelan bir yılı geride bıraktı

Erzincan İliç'teki maden ocağında meydana gelen heyelan bir yılı geride bıraktı
Sinop'ta kar ve sağanak sonrası toprak kayması oluştu

Sinop'ta kar ve sağanak sonrası toprak kayması oluştu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet