Gaziantep'te sahte içkiden zehirlenme şüphesiyle bir kişi öldü
Gaziantep'in Nizip ilçesinde sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan kişi hayatını kaybetti.
Gaziantep
İlçede bir lastikçide çalışan 3 çocuk babası Bahri Ö. (41), 9 Ocak'ta fenalaşmasının ardından önce ilçe devlet hastanesine buradaki ilk tedavisinden sonra Abdülkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sahte içkiden zehirlenme şüphesiyle tedavi gören Bahri Ö, bu sabah hayatını kaybetti.
Bahri Ö'nün cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Kentte 13 Aralık'tan bu yana sahte içkiden zehirlenme şüphesiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükseldi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.