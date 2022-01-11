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Gaziantep'te sahte içkiden zehirlenme şüphesiyle bir kişi öldü

Gaziantep'in Nizip ilçesinde sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan kişi hayatını kaybetti.

Mehmet Akif Parlak   | 11.01.2022
Gaziantep'te sahte içkiden zehirlenme şüphesiyle bir kişi öldü

Gaziantep

İlçede bir lastikçide çalışan 3 çocuk babası Bahri Ö. (41), 9 Ocak'ta fenalaşmasının ardından önce ilçe devlet hastanesine buradaki ilk tedavisinden sonra Abdülkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sahte içkiden zehirlenme şüphesiyle tedavi gören Bahri Ö, bu sabah hayatını kaybetti.

Bahri Ö'nün cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Kentte 13 Aralık'tan bu yana sahte içkiden zehirlenme şüphesiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükseldi.

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