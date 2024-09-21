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Gaziantep’te kalıcı konutlara yerleştirilen afetzedelerden boşalan konteynerler kaldırılıyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde zarar gören Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, kalıcı konutlarına yerleşen afetzedelerden boşalan konteynerler kaldırılıyor.

Zekeriye Şimşek  | 21.09.2024 - Güncelleme : 21.09.2024
Gaziantep’te kalıcı konutlara yerleştirilen afetzedelerden boşalan konteynerler kaldırılıyor

Gaziantep

"Asrın felaketi" depremlerin ardından Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) afetzedeler için yapımına başlanan kalıcı konutlardan yapımı tamamlananların hak sahiplerine teslimi devam ediyor. Bu kapsamda İslahiye ilçesinde kalıcı konutlarını alan afatzedeler, kalıcı konutlarına taşınıyor.

İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu, yaptığı açıklamada, afetin yaralarının sarılmasındaki en somut göstergelerden birinin geçici yaşam alanlarının boşaltılması olduğunu söyledi.

Hak sahiplerine konutlarının teslim edilmeye devam ettiğini aktaran Soylu, şunları kaydetti:

"Bugün itibariyle 900'ün üzerinde konteynırımızdan vatandaşlarımızı kalıcı konutlara uğurladık. Boşaltmış olduğumuz konteynırları da hummalı bir çalışmayla, hafta içi, hafta sonu büyük bir gayretle depolama alanlarımıza sevk ediyoruz. Kalyon Konteynır Kent, afet bölgesinin ilk açılan konteyner kentiydi ve artık kapattık. Kalyon kent gibi 4 konteynır kentimiz daha aynı aşamaya geldi. Her birini birer birer kaldırıp yaraların sarılmasının en somut göstergesi olan konteyner kentlerimizi de hızla toparlıyoruz."

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