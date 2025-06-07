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Gaziantep'te çıkan orman yangınında 5 hektar alan zarar gördü

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde çıkan orman yangınında 5 hektarlık alan zarar gördü.

Zekeriye Şimşek  | 07.06.2025 - Güncelleme : 07.06.2025
Gaziantep'te çıkan orman yangınında 5 hektar alan zarar gördü

Gaziantep

Kozdere Mahallesi kırsalında bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı.

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İhbar üzerine bölgeye Gaziantep Orman İşletme Müdürlüğü ile Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Yangına, 2 helikopter, 5 arazöz, 3 ilk müdahale aracı ve 2 su tankı ile müdahale edildi.

Ekiplerin yaklaşık 2,5 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında 5 hektarlık alan zarar gördü.

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