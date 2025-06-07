Gaziantep'te çıkan orman yangınında 5 hektar alan zarar gördü
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde çıkan orman yangınında 5 hektarlık alan zarar gördü.
Gaziantep
Kozdere Mahallesi kırsalında bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı.
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İhbar üzerine bölgeye Gaziantep Orman İşletme Müdürlüğü ile Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
Yangına, 2 helikopter, 5 arazöz, 3 ilk müdahale aracı ve 2 su tankı ile müdahale edildi.
Ekiplerin yaklaşık 2,5 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında 5 hektarlık alan zarar gördü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.