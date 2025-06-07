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Ankara'da kurban pazarı ve kesimhanelerdeki yoğunluk bayramın ikinci gününde de sürüyor

Başkentte Kurban Bayramı'nın ikinci gününde kesimhane ve kurban pazarlarında yoğunluk devam ediyor.

Semih Erdoğdu  | 07.06.2025 - Güncelleme : 07.06.2025
Ankara'da kurban pazarı ve kesimhanelerdeki yoğunluk bayramın ikinci gününde de sürüyor Fotoğraf: Hakan Nural/AA

Ankara

Dün bayram namazının ardından başlayan kurban kesimleri, bugün de kentin farklı noktalarındaki kesim alanlarında sürdü.

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Yenimahalle Yakacık Kurbanlık Satış ve Kesim Alanı'nda büyükbaş hayvanların büyük oranda tükendiği, küçükbaş hayvan satışlarının ise devam ettiği görüldü.

Kurbanlıklarını kesim için belirlenen alana getiren vatandaşlar, kasaplara vekalet vererek işlemlerini gerçekleştirdi. Bazı vatandaşlar ise yoğunluk nedeniyle gölgelik alanlarda ya da uygun buldukları boş noktalarda kurban kesimi yaptı.

Vatandaşların ibadetlerini gerçekleştirebilmeleri için mescit de bulunan alanda, belediye ekipleri tarafından su, çay, simit ve poğaça ikramı yapıldı.

Zabıta ekipleri, kesim alanında koordinasyonu sağlamak amacıyla sürekli denetimlerde bulundu, hijyen kurallarına riayet edilmesi konusunda vatandaşları uyardı.

Pursaklar Belediyesince organize edilen Kurban Pazarı'nda ise bayramın ikinci günüyle birlikte yoğunluk azaldı. İlk güne kıyasla kesim işlemlerinin büyük bölümü alanda ve kesimhanelerde tamamlandı.

Alanda az sayıda büyükbaş ve küçükbaş hayvanın satış için bekletildiği görüldü.

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