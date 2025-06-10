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Gündem

İslahiye'de sahipsiz köpeklerin vatandaşları rahatsız etmesi kamerada

Gaziantep'in İslahiye Belediyesi sınırlarında sahipsiz köpeklerin çevredeki vatandaşları rahatsız etmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Zekeriye Şimşek  | 10.06.2025 - Güncelleme : 10.06.2025
İslahiye'de sahipsiz köpeklerin vatandaşları rahatsız etmesi kamerada

Gaziantep

Çamlıca Mahallesi İstasyon Caddesi'nde sahipsiz köpekler, yoldan geçen vatandaşları sık sık rahatsız etti.

Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle köpekler bölgeden uzaklaştırıldı.

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Bu anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kayda alındı.


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