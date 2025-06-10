İslahiye'de sahipsiz köpeklerin vatandaşları rahatsız etmesi kamerada
Gaziantep'in İslahiye Belediyesi sınırlarında sahipsiz köpeklerin çevredeki vatandaşları rahatsız etmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Gaziantep
Çamlıca Mahallesi İstasyon Caddesi'nde sahipsiz köpekler, yoldan geçen vatandaşları sık sık rahatsız etti.
Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle köpekler bölgeden uzaklaştırıldı.
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Bu anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kayda alındı.
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