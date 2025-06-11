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İlk hacı kafilesi Gaziantep'e geldi

Kutsal topraklarda hac ibadetini yerinde getiren hacıların ilk kafileleri Gaziantep'e gelmeye başladı.

Fevzi Kemal Karagöz  | 11.06.2025 - Güncelleme : 11.06.2025
İlk hacı kafilesi Gaziantep'e geldi Fotoğraf: Adsız Günebakan/AA

Gaziantep

Kafileler, Türk ve Suudi hava yollarının Cidde'den kalkan uçaklarıyla saat 09.30'da Gaziantep Havalimanı'na ulaştı.

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Kutsal topraklardaki ibadetlerini yerine getirdikten sonra yurda dönen hacılar, pasaport işlemlerinin ardından Gaziantep Havalimanı Dış Hatlar Geliş Terminali çıkış kapısında aileleri ve yakınları tarafından sevinç gözyaşlarıyla karşılandı.

Hac ibadetlerini tamamladıktan sonra Türkiye'ye dönen hacılar, uzun süre yakınlarıyla kucaklaşarak hasret giderdi.

"Allah, herkese nasip etsin"

Kafiledeki hacılardan Emin Özlü, AA muhabirine, sözün bittiği yeri yaşadıklarını anlatarak, "Orayı bırakıp gelmek çok zordu. Allah, herkese nasip etsin." dedi.

Nazlı Gezer ise herkesin orayı görmesi gerektiğini belirterek, "Herkes, Mekke ve Medine'yi görmeli. Herkesten Allah razı olsun." diye konuştu.

Hac kafilesinde anne ve babasını karşılayan Yakup Kılıç ise "Çok mutluyum. Anne ve babam kutsal topraklardan döndüğü için çok heyecanlıyım. Allah, herkese nasip etsin. Özlemle beklediğim anne ve babamın geldiklerinde ayaklarına kapandım." ifadelerini kullandı.

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