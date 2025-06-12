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Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı Demiryolu Projesi'nde "Delice-Çorum" etabının temeli 14 Haziran'da atılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, hayata geçirilecek 120 kilometrelik "Delice-Çorum" etabının, Karadeniz'in İç Anadolu'ya ve Akdeniz limanlarına hızlı tren hatlarıyla bağlanmasında önemli rol oynayacağını bildirdi.

Seda Tolmaç  | 12.06.2025 - Güncelleme : 12.06.2025
Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı Demiryolu Projesi'nde "Delice-Çorum" etabının temeli 14 Haziran'da atılacak

Ankara

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, "Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı Demiryolu Projesi"nin Delice-Çorum etabının temel atma törenini 14 Haziran'da gerçekleştireceklerini belirtti.

Söz konusu etabın, kuzey-güney yönlü hızlı demir yolu koridorunun önemli halkasını teşkil ettiğini ifade eden Uraloğlu, yaklaşık 8 milyon kişinin daha doğrudan hızlı tren konforuna kavuşacağını aktardı.

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Uraloğlu, projenin sadece bölgesel değil, ulusal anlamda da stratejik olduğunun altını çizerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Ülkemizi doğudan batıya, kuzeyden güneye bağlayan demir yolu omurgasını güçlendirmeye devam ediyoruz. Kırıkkale-Çorum-Merzifon-Samsun güzergahında inşa edilecek demir yolu projesi kapsamında hayata geçireceğimiz 120 kilometrelik Delice-Çorum etabı, Karadeniz'in İç Anadolu'ya ve Akdeniz limanlarına hızlı tren hatlarıyla bağlanmasında önemli rol oynayacak."

26 köprü ve viyadük inşa edilecek

Projenin, Samsun-Sarp Hızlı Demiryolu Projesi'yle de entegre olacağına işaret eden Uraloğlu, hattın Samsun-Çorum-Delice-Kırşehir-Aksaray-Ulukışla-Yenice üzerinden Mersin Limanı'na kadar uzanacak hızlı demir yolu koridorunun önemli parçası olduğunu vurguladı.

Uraloğlu, Karadeniz ile Akdeniz arasında yüksek kapasiteli, hızlı ve çevreci taşımacılık ağı oluşturduklarını belirterek, "Bu ağ kapsamında Artvin'den itibaren Rize, Trabzon, Giresun, Ordu, Samsun, Amasya ve Çorum, Ankara merkezli ulusal hızlı demir yolu ağımıza dahil olacak. Hattın devamında Kırşehir, Aksaray, Niğde ve Mersin de bu ağa dahil olacak." bilgisini paylaştı.

Saatte 200 kilometre hıza uygun tasarlanan Delice-Çorum arasındaki bölümde 8 delme tünel, 26 köprü ve viyadük, 16 üst geçit ve 84 alt geçidin yer alacağını bildiren Uraloğlu, ayrıca Alacahöyük'te bir sayding (ana demir yoluna paralel demir yolu hattı) inşa edileceğini aktardı.

Ankara-Samsun seyahat süresi 2,5 saate düşecek

Uraloğlu, hat kapsamında Delice Yolcu ve Yük, Sungurlu OSB-Yük, Sungurlu Yolcu, Çorum Yük ve Çorum Yolcu olmak üzere 5 istasyon inşa edileceğini belirtti.

Delice-Çorum ve devamında yapılması planlanan 173 kilometrelik Çorum-Merzifon-Samsun kesimlerinin tamamlanmasıyla Ankara-Samsun arasındaki seyahat süresinin 2,5 saate düşeceğini kaydeden Uraloğlu, "Ankara-Samsun arasındaki hat üzerinde yılda 12 milyon yolcu ve 14 milyon ton yük taşımacılığı yapmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

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