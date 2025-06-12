Başkentte LGS sınavına girecek öğrencilere toplu taşıma ücretsiz olacak
EGO Genel Müdürlüğü, 15 Haziran'da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava girecek adayları, sınav giriş belgelerini göstermeleri halinde toplu taşıma araçlarında ücretsiz taşıyacak.
Ankara
EGO'dan yapılan açıklamaya göre, LGS kapsamında öğrencilerin sınav yerlerine ulaşımlarında herhangi bir aksaklık yaşanmaması için tüm hazırlıklar tamamlandı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Sınav günü, öğrencilerin mağduriyet yaşamamaları için 10 güzergahta 20 ilave otobüs servisi planlandı.
EGO Genel Müdürlüğüne ait otobüs ve raylı sistemlerle sunulan toplu taşıma hizmetlerinden, sınav giriş belgelerini ibraz etmeleri koşuluyla sınava katılacak öğrenciler, velileri ve görevli öğretmenler, sınav günü ücretsiz yararlanabilecek.
İlave servis bilgilerine "ego.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.