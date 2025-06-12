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Başkentte LGS sınavına girecek öğrencilere toplu taşıma ücretsiz olacak

EGO Genel Müdürlüğü, 15 Haziran'da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava girecek adayları, sınav giriş belgelerini göstermeleri halinde toplu taşıma araçlarında ücretsiz taşıyacak.

Huzeyfe Tarık Yaman  | 12.06.2025 - Güncelleme : 12.06.2025
Başkentte LGS sınavına girecek öğrencilere toplu taşıma ücretsiz olacak

Ankara

EGO'dan yapılan açıklamaya göre, LGS kapsamında öğrencilerin sınav yerlerine ulaşımlarında herhangi bir aksaklık yaşanmaması için tüm hazırlıklar tamamlandı.

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Sınav günü, öğrencilerin mağduriyet yaşamamaları için 10 güzergahta 20 ilave otobüs servisi planlandı.

EGO Genel Müdürlüğüne ait otobüs ve raylı sistemlerle sunulan toplu taşıma hizmetlerinden, sınav giriş belgelerini ibraz etmeleri koşuluyla sınava katılacak öğrenciler, velileri ve görevli öğretmenler, sınav günü ücretsiz yararlanabilecek.

İlave servis bilgilerine "ego.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek.

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Başkentte LGS sınavına girecek öğrencilere toplu taşıma ücretsiz olacak
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