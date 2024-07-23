Dolar
32.84
Euro
35.66
Altın
2,406.58
ETH/USDT
3,479.40
BTC/USDT
66,999.00
BIST 100
11,129.30
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen, Türkiye’nin ilk özgün helikopteri GÖKBEY, Londra’da düzenlenen Farnborough Airshow'da, uçuş gerçekleştiriyor.
logo
Gündem

Gabar Dağı'ndaki petrol sahasında hayatını kaybeden mühendisin cenazesi defnedildi

Şırnak'ta Gabar Dağı'ndaki petrol sahasında sondaj kulesinin devrilmesi sonucu enkaz altında kalarak hayatını kaybeden mühendis Mehmet İrfan Güler (27), memleketi Manisa'da son yolculuğa uğurlandı.

Kamil Tekmen  | 23.07.2024 - Güncelleme : 23.07.2024
Gabar Dağı'ndaki petrol sahasında hayatını kaybeden mühendisin cenazesi defnedildi Fotoğraf: Kamil Tekmen / AA

Manisa

Şehit Aybüke Yalçın 27 No'lu Petrol Sahası'nda 21 Temmuz'da yaşanan kazada yaşamını yitiren Güler'in cenazesi, Gölmarmara ilçesindeki Halime Hatun Camisi'ne getirildi.

Cenaze törenine katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Ahmet Berat Çonkar ve Manisa Valisi Enver Ünlü, Güler'in babası İbrahim Güler ve aile üyelerini teskin etmeye çalıştı.

Mehmet İrfan Güler'in cenazesi kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Törene Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Gölmarmara Belediye Başkanı Cem Aykan, TPİC Şirketi Genel Müdürü Halim Çakmak ile vatandaşlar katıldı.

Genç mühendisin İstanbul Teknik Üniversitesi Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Bölümünden 2021 yılında mezun olduğu, yine aynı üniversitede yüksek lisans yaptığı öğrenildi.

Hatice-İbrahim Güler çiftinin 2 çocuğundan biri olan Mehmet İrfan Güler'in bekar olduğu ve 13 ay önce Gabar Dağı'ndaki petrol sahasında göreve başladığı belirtildi.

Olay

Şırnak'ta Gabar Dağı'ndaki petrol sahasında 21 Temmuz'da sondaj kulesinin devrilmesi sonucu enkaz altında kalan 3 kişiden 2 işçi yaralı kurtarılmış, Mehmet İrfan Güler hayatını kaybetmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Muğla'da evde başlayıp ormana sıçrayan yangın söndürüldü
Gabar Dağı'ndaki petrol sahasında hayatını kaybeden mühendisin cenazesi defnedildi
Diyarbakır'da ambulans helikopter kalça kemiği kırılan 79 yaşındaki hasta için havalandı
Edirne'de gök gürültülü sağanak bekleniyor
Arnavutköy'de denizde oluşan hortum kameraya yansıdı

Benzer haberler

Gabar Dağı'ndaki petrol sahasında hayatını kaybeden mühendisin cenazesi defnedildi

Gabar Dağı'ndaki petrol sahasında hayatını kaybeden mühendisin cenazesi defnedildi

Türkiye'nin "enerji filosuna" 7'nci gemi katılıyor

Ağrı Dağı'nda tipide kaybolan 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Petrol fiyatları 2024'ün ikinci çeyreğinde geriledi

Petrol fiyatları 2024'ün ikinci çeyreğinde geriledi
Türkiye ve Nijer arasında petrol ve doğal gaz alanında niyet beyanı imzalandı

Türkiye ve Nijer arasında petrol ve doğal gaz alanında niyet beyanı imzalandı
Nijerya'da 10 yılda 1,8 milyar dolarlık petrol çalındı

Nijerya'da 10 yılda 1,8 milyar dolarlık petrol çalındı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet