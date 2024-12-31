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Ford, Filistin'i destekleyen mesajlar paylaşılan X hesabının hacklendiğini açıkladı

ABD'li otomobil üreticisi Ford, Filistin'i destekleyen İsrail karşıtı paylaşımlar yapılan X hesabının hacklendiğini duyurdu.

Şilan Turp  | 31.12.2024 - Güncelleme : 31.12.2024
Ford, Filistin'i destekleyen mesajlar paylaşılan X hesabının hacklendiğini açıkladı

Ankara

Şirket, X'ten yaptığı açıklamada, İsrail karşıtı mesajlar paylaşılan hesabının "kısa süreliğine hacklendiğini" bildirdi.

Söz konusu paylaşımların "şirketin görüşlerini temsil etmediği" vurgulanan açıklamada, "Ford ve X, bu ihlali araştırıyor." denildi.

Ford'un resmi X hesabından, dün, "Özgür Filistin", "İsrail terörist bir devlettir" ve "Tüm gözler Gazze'de" mesajları paylaşılmıştı.

Hesabın ele geçirildiği iddia edilerek, söz konusu paylaşımlar kısa süre içinde silinmişti.

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Ford, Filistin'i destekleyen mesajlar paylaşılan X hesabının hacklendiğini açıkladı

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