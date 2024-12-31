Ford, Filistin'i destekleyen mesajlar paylaşılan X hesabının hacklendiğini açıkladı
ABD'li otomobil üreticisi Ford, Filistin'i destekleyen İsrail karşıtı paylaşımlar yapılan X hesabının hacklendiğini duyurdu.
Ankara
Şirket, X'ten yaptığı açıklamada, İsrail karşıtı mesajlar paylaşılan hesabının "kısa süreliğine hacklendiğini" bildirdi.
Söz konusu paylaşımların "şirketin görüşlerini temsil etmediği" vurgulanan açıklamada, "Ford ve X, bu ihlali araştırıyor." denildi.
December 31, 2024
Ford'un resmi X hesabından, dün, "Özgür Filistin", "İsrail terörist bir devlettir" ve "Tüm gözler Gazze'de" mesajları paylaşılmıştı.
Hesabın ele geçirildiği iddia edilerek, söz konusu paylaşımlar kısa süre içinde silinmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.