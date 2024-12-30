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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Ford'un X hesabından Filistin'i destekleyen mesajlar paylaşıldı

ABD'li otomobil üreticisi Ford'un resmi X hesabından, Filistin'i destekleyen İsrail karşıtı paylaşımlar yapıldı.

Dilara Zengin Okay  | 30.12.2024 - Güncelleme : 30.12.2024
Ford'un X hesabından Filistin'i destekleyen mesajlar paylaşıldı

Washington

Şirketin resmi sosyal medya hesabından "Özgür Filistin", "İsrail terörist bir devlettir" ve "Tüm gözler Gazze'de" mesajları paylaşıldı.

Ford'un X hesabının ele geçirildiği iddia edilirken söz konusu paylaşımlar kısa süre içinde silindi.

Konuya ilişkin şirketten henüz resmi açıklama yapılmadı.

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