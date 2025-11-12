Dolar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşuyor
logo
Dünya

ABD'de polis, eski İsrail Savunma Bakanı Gallant'ı protesto edenlere sert müdahalede bulundu

ABD’nin New Jersey eyaletinde polis, eski İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın konuşmacı olduğu programa tepki gösteren Filistin yanlısı göstericilere sert müdahalede bulundu.

Aynur Şeyma Asan  | 12.11.2025 - Güncelleme : 12.11.2025
ABD'de polis, eski İsrail Savunma Bakanı Gallant'ı protesto edenlere sert müdahalede bulundu Fotoğraf: Lokman Vural Elibol/AA

Ankara

Eyaletin Livingston kasabasında Filistin'e destek veren göstericiler, bir sinagogda söyleşi programına katılan Gallant'ı protesto etmek üzere bir araya geldi.

Filistin bayrağı taşıyan ve kefiye giyen göstericiler, programın düzenlendiği sinagog önünde toplanarak Gallant'ı Gazze'deki sivil ölümlerinden sorumlu tuttuklarını ifade eden sloganlar attı.

"Çocukları koruyun, Gallant'ı tutuklayın" ve "Gallant soykırımdan suçlu" gibi yazıların bulunduğu dövizler taşıyan ve "Özgür Filistin" sloganları atan göstericilerin yolu kapatması üzerine polis, kalabalığa müdahale etti.

Bazı göstericileri yere yatırarak kalabalığı dağıtan polis, birkaç kişiyi gözaltına aldı.

