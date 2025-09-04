Dolar
41.16
Euro
48.08
Altın
3,547.29
ETH/USDT
4,371.80
BTC/USDT
110,438.00
BIST 100
10,828.93
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

ABD'nin Gazze'deki savaşla ilgili nihai bir ateşkes önerisinde bulunduğu ve Hamas'ın da onay verdiği iddia edildi

Filistin asıllı Amerikalı iş adamı Bishara Bahbah, ABD'nin "Gazze'deki savaşı sona erdirmeyi ve tüm esirleri serbest bırakmayı öngören" nihai bir ateşkes önerisinde bulunduğunu ve Hamas yetkililerinin de bunu kabul ettiğini öne sürdü.

Gülşen Topçu  | 04.09.2025 - Güncelleme : 04.09.2025
ABD'nin Gazze'deki savaşla ilgili nihai bir ateşkes önerisinde bulunduğu ve Hamas'ın da onay verdiği iddia edildi

İstanbul

Suudi Arabistan merkezli Al Arabiya televizyonuna konuşan Babbah, Washington'da 3 Eylül'de bir toplantı yapıldığını ve bu toplantıda "tüm esirlerin serbest bırakılması ve savaşın sona erdirilmesini" öngören nihai bir öneri sunulmasına karar verildiğini söyledi.

ABD'nin söz konusu "kapsamlı" ateşkes önerisiyle ilgili Hamas yetkilileriyle iletişime geçtiğini kaydeden Bahbah, yetkililerin başlangıçta bu kararın resmi olup olmadığından emin olamadıklarını ancak ABD Başkanı Donald Trump'ın sosyal medya hesabındaki paylaşımı gördükten sonra resmi olduğuna ikna olduklarını ve hemen anlaşmaya onay verdiklerini iddia etti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bahbah, Trump'ın Başbakan Binyamin Netanyahu'ya böyle bir anlaşmayı kabul etmesi ve savaşı sona erdirmesi için yoğun baskı yapmaya çalıştığını dile getirdi.

Bahbah, her iki tarafın da görüşmeler konusunda ciddi olması halinde "savaşın iki hafta içinde sona erebileceğini ve bir anlaşmaya varılması konusunda her zamankinden daha fazla olumlu sinyaller" olduğunu öne sürdü.

ABD Başkanı Donald Trump 3 Eylül'de, ABD merkezli sosyal medya platformu Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, "Hamas'a elindeki 20 esirin tamamını, 2, 5 veya 7 değil, serbest bırakmasını söyleyin, o zaman işler hızla değişecek, bu iş sona erecek." ifadesini kullanmıştı.

Hamas da 3 Eylül'de "Belirli sayıdaki Filistinli esire karşılık Gazze Şeridi'ndeki tüm İsrailli esirlerin serbest bırakılması, İsrail ordusunun Gazze'den tamamen çekilerek tüm saldırıları sonlandırması ve insani yardımların bölgeye ulaştırılmasını" içeren kapsamlı bir ateşkes anlaşması için hazır olduğunu bildirmişti.

Ayrıca Hamas, Gazze Şeridi'nin idaresini kurulacak Filistinli teknokrat bir heyete bırakmaya hazır olduğunu açıklamıştı.

İsrail Başbakanlık Ofisinden Hamas'ın, teklifi kabul etmesiyle ilgili yapılan açıklamada ise "bunun sadece bir propaganda olduğu" değerlendirmesi yapılmıştı.

Açıklamada, Gazze'ye saldırıların İsrail güvenlik kabinesinin belirlediği şartlarla (Hamas'ın silahsızlandırılması, Gazze'nin silahtan arındırılması, esirlerin serbest bırakılması, Gazze'nin güvenliğinin İsrail kontrolüne geçmesi ve Gazze'de Hamas ve Filistin yönetimine bağlı olmayan bir sivil bir yönetim kurulması) sonlanabileceği belirtilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"Yenidoğan çetesi" davasında bazı sanıkların ifadeleri alındı
Kastamonu'daki orman yangınlarında 2 bin 736 hektar alan zarar gördü
Niğde'de ambalaj fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
Hazreti Muhammed ve Hazreti Musa'nın karikatür çizimine ilişkin soruşturmada hapis cezası istemi
Dışişleri Bakanı Fidan, TİKA Başkanı Eren'i kabul etti

Benzer haberler

ABD'nin Gazze'deki savaşla ilgili nihai bir ateşkes önerisinde bulunduğu ve Hamas'ın da onay verdiği iddia edildi

ABD'nin Gazze'deki savaşla ilgili nihai bir ateşkes önerisinde bulunduğu ve Hamas'ın da onay verdiği iddia edildi

ABD'deki Türk STK, gözaltındaki Türk akademisyen Dölek'e hukuki destek verecek

The Guardian: İsrail'in Gazze'de alıkoyduğu her dört kişiden üçü sivil

ABD'de kendisinden haber alınamayan Türk bilim insanına ulaşılması Adana'daki ailesini sevindirdi

ABD'de kendisinden haber alınamayan Türk bilim insanına ulaşılması Adana'daki ailesini sevindirdi
İsrail'in "yardım merkezine" düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden Gazzeli annenin 9 çocuğu öksüz kaldı

İsrail'in "yardım merkezine" düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden Gazzeli annenin 9 çocuğu öksüz kaldı
BM raportörleri: Ülkeler, Gazze'deki tüm gazeteciler susturulmadan İsrail'i durdurmalı

BM raportörleri: Ülkeler, Gazze'deki tüm gazeteciler susturulmadan İsrail'i durdurmalı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet