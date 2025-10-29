Dolar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tebrikleri kabul ediyor.
logo
Dünya

Filistin asıllı ABD'li Prof. Dr. Said, "meşru müdafaa" kavramının ABD tarafından kötüye kullanıldığını belirtti

ABD'deki Colorado Üniversitesinden Prof. Dr. Wadie Said, "meşru müdafaa" kavramının, ABD ve Küresel Kuzey ülkeleri tarafından İsrail'in işgal ettiği topraklarda meşru müdafaa hakkı iddialarını desteklemek için "kötüye kullanıldığını" belirtti.

Yasin Yorgancı, Ecem Şahinli Ögüç  | 29.10.2025 - Güncelleme : 29.10.2025
Filistin asıllı ABD'li Prof. Dr. Said, "meşru müdafaa" kavramının ABD tarafından kötüye kullanıldığını belirtti Fotoğraf: Murat Şengül/AA

İstanbul

Filistin asıllı ABD'li Profesör Edward Said'in oğlu Prof. Dr. Wadie Said, İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarını araştırmak üzere kurulan küresel ve bağımsız girişim Gazze Mahkemesi'nin İstanbul'da düzenlenen nihai oturumu kapsamında AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Said, "meşru müdafaa" kavramının ABD ve Küresel Kuzey ülkeleri tarafından, İsrail'in işgal ettiği topraklarda meşru müdafaa hakkı iddialarını desteklemek için "kötüye kullanıldığını" söyleyerek, "Elbette uluslararası hukuka göre (İsrail'in) meşru müdafaa hakkı yok ve bence birçok hukukçu da bu görüşü kabul ediyor. Askeri bir işgalci olduğunuzda meşru müdafaa hakkınız yoktur." dedi.

İnsanların, İsrail'in bu tutumunun geçerli olduğunu varsaymak için sürekli bu kavramı tekrarladıklarını vurgulayan Said, ABD'de ve Batı ülkelerinde, Filistinlilerin direnme hakkı olduğu fikrinin kabul görmediğinin altını çizdi.

Said, bu durumda Filistinlilerden "hiçbir şey yapmamasının beklendiğini" ancak bir şeyler yaptıklarında haklarının "yavaş yavaş ellerinden alınacağını" dile getirerek, şöyle devam etti:

"Eğer harekete geçerlerse, işgalcilerine karşı güç kullanarak hareket ederlerse, yasa dışı teröristler gibi muamele görürler ve sonra çok şiddetli bir şekilde yok edilirler. Bu çok sinir bozucu çünkü uluslararası hukukun parametreleri var, mükemmel bir araç olmasa da Filistinlilere haklar sağlıyor."

Uluslararası hukukun bu direniş haklarını destekleyen ve ısrarla savunan alanlarına dikkati çekilmesinin gerekliliğine değinen Said, ABD'nin uluslararası hukukun Filistin meselesinde uygulanmasını göz ardı ettiğini savundu.

Prof. Dr. Said, "Dolayısıyla ABD, bu aşırı tutumu benimsedi ve Filistinliler bu hakları dile getirmeye çalışırken, sürekli terörist oldukları söylendi. Bu durum, bana göre, gerçekliğin tersine çevrilmesi anlamına geliyor." diye konuştu.

