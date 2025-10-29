Dolar
41.94
Euro
48.88
Altın
4,026.16
ETH/USDT
3,999.50
BTC/USDT
113,039.00
BIST 100
10,871.08
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tebrikleri kabul ediyor.
logo
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

İsrail ordusu, Gazze'de ateşkesin yeniden uygulanmaya başlandığını duyurdu

İsrail ordusu, dünden beri düzenlediği şiddetli saldırıların ardından, Gazze Şeridi'nde ateşkesin yeniden uygulanmaya başlandığını duyurdu.

Enes Canlı  | 29.10.2025 - Güncelleme : 29.10.2025
İsrail ordusu, Gazze'de ateşkesin yeniden uygulanmaya başlandığını duyurdu

Kudüs

İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamada, "Hamas'ın ihlallerine karşı onlarca noktaya bir dizi saldırının ardından siyasi iradenin emirleri doğrultusunda İsrail ordusu ateşkesi yeniden uygulamaya başladı." ifadesine yer verildi.

Saldırılarında farklı silahlı gruplara mensup 30 kişiyi öldürdüğünü ileri süren İsrail ordusunun "ateşkese bağlı kalacağı" iddia edilirken, ihlallere karşı sert karşılık vereceği kaydedildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İsrail basınındaki haberlere göre, ateşkes yerel saatle 10.00'da (TSİ 11.00) başladı.

Öte yandan haberlerde, Hamas'ın akşam saatlerinde Gazze Şeridi'ndeki İsrailli 2 ölü esirin cenazesini teslim etmesinin beklendiği aktarıldı.

Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiğini savunan İsrail ordusunun salı akşamından itibaren Gazze'nin farklı bölgelerine düzenlediği şiddetli saldırılarda 90'dan fazla Filistinli hayatını kaybetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir'de 117 kişinin yaşamını yitirdiği depremin üzerinden 5 yıl geçti
MEB, arşivindeki fotoğrafları yapay zeka ile canlandırarak Cumhuriyet Bayramı'na özel video hazırladı
Bir haftada 115 bin 135 kişi ehliyetini yeniledi
Emine Erdoğan'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgesinde lider, güçlü ve müreffeh Türkiye’yi hep birlikte inşa edeceğiz

Benzer haberler

İsrail ordusu, Gazze'de ateşkesin yeniden uygulanmaya başlandığını duyurdu

İsrail ordusu, Gazze'de ateşkesin yeniden uygulanmaya başlandığını duyurdu

Filistin asıllı ABD'li Prof. Dr. Said, "meşru müdafaa" kavramının ABD tarafından kötüye kullanıldığını belirtti

UNICEF, Gazze'de ateşkese rağmen yeterli gıdaya erişemeden aç uyuyan binlerce çocuğun bulunduğunu bildirdi

Trump, İsrail'in Gazze'ye yeniden saldırı başlatmasının ateşkesi tehlikeye atmayacağını ileri sürdü

Trump, İsrail'in Gazze'ye yeniden saldırı başlatmasının ateşkesi tehlikeye atmayacağını ileri sürdü
Hollanda genel seçimler için sandık başında

Hollanda genel seçimler için sandık başında
İsrail’in ateşkesi ihlal ederek Gazze’ye başlattığı saldırılarda 91 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail’in ateşkesi ihlal ederek Gazze’ye başlattığı saldırılarda 91 Filistinli hayatını kaybetti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet