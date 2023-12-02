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Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 6 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Yıldız Nevin Gündoğmuş  | 02.12.2023 - Güncelleme : 02.12.2023
Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 6 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Tek amaçları bölgeyi kana bulamak olan PKK/YPG'li teröristlere hak ettikleri gibi müdahale etmeye devam ediyoruz. Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olan 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Teröristler kazdıkları hendeklere gömülmekten kurtulamayacak." ifadelerine yer verildi.

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