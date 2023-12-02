Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 6 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Ankara
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Tek amaçları bölgeyi kana bulamak olan PKK/YPG'li teröristlere hak ettikleri gibi müdahale etmeye devam ediyoruz. Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olan 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Teröristler kazdıkları hendeklere gömülmekten kurtulamayacak." ifadelerine yer verildi.
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Tek amaçları bölgeyi kana bulamak olan PKK/YPG’li teröristlere hak ettikleri gibi müdahale etmeye devam ediyoruz!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 2, 2023
Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olan 6 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi.
Teröristler kazdıkları hendeklere gömülmekten kurtulamayacak!… pic.twitter.com/YPLpUd0fum