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Fidan, "Su, Bağlantısallık ve Enerji-Ekonomi, Finans ve Teknoloji" panellerinde bakanları ağırladı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 15. Büyükelçiler Konferansı kapsamında düzenlenen, "Su, Bağlantısallık ve Enerji" ve "Ekonomi, Finans ve Teknoloji" panellerinde bakanları ağırladı.

Mehmet Şah Yılmaz  | 13.12.2024 - Güncelleme : 13.12.2024
Fidan, "Su, Bağlantısallık ve Enerji-Ekonomi, Finans ve Teknoloji" panellerinde bakanları ağırladı

Ankara

Dışişleri Bakanlığı, X sosyal medya platformundan 15. Büyükelçiler Konferansı kapsamında gerçekleştirilen panellerle ilgili paylaşım yaptı.

Paylaşımda, Fidan'ın 15. Büyükelçiler Konferansı kapsamında “Su, Bağlantısallık ve Enerji” panelinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nu, "Ekonomi, Finans ve Teknoloji" panelinde ise Gümrük ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i ağırladığı bildirildi.

Fidan, 15. Büyükelçiler Konferansı'nı başarıyla tamamladıklarını belirtti

Fidan, X sosyal medya platformundan konferansa ilişkin paylaşım yaptı.

Fidan, 15. Büyükelçiler Konferansı'nı başarıyla tamamladıklarını belirterek, dünyanın dört bir yanında görev yapan büyükelçilerle ve merkez teşkilatın yöneticileriyle, Türkiye'nin dış politika hedeflerini, bölgede ve dünyadaki son gelişmeleri değerlendirdiklerini, gelecek dönem için yol haritalarını şekillendirdiklerini aktardı.

Konferans kapsamında 7 panel ve 16 tematik oturum gerçekleştirildiğini belirten Fidan, savunma, güvenlik, ekonomi, finans, bağlantısallık, sanayi, ulaştırma, adalet, iletişim, çevre, enerji, göç ve kültür gibi dış ilişkiler ile ilgili birçok alanda istişarelerde bulunduklarını bildirdi.

Fidan, büyükelçileri, bakan ve kurum başkanlarıyla bir araya getirdikleri panellerde, dış ilişkilerinde uyum ve eş güdümü güçlendirmek, karar alma süreçlerinin bütüncül bir anlayışla ele alınmasını sağlamak üzerine tartışmalar yürüttüklerini, yuvarlak masa toplantıları ve akademik panellerle geleceğe yönelik vizyonlarını eleştirel bir bakış açısıyla ele aldıklarını aktardı.

Görev yerlerine dönecek büyükelçilerin, yeni bir heyecan ve kararlılıkla Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeye, mesai mefhumu gözetmeksizin özveriyle çalışmaya devam edeceklerini belirten Fidan, "Konferansımızın sonuçları doğrultusunda belirlediğimiz hedefleri yakından takip edecek ve alınan kararları hayata geçirmek için hep birlikte çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

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