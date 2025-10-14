Dolar
FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki mahrem yapılanması soruşturmasında 16 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Efsa Çağla Yavuz  | 14.10.2025 - Güncelleme : 14.10.2025
FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki mahrem yapılanması soruşturmasında 16 gözaltı kararı

Ankara

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığına sızan ve "mahrem hizmetler" olarak adlandırılan yapılanmasıyla irtibatlı olduğu tespit edilen kişilere yönelik soruşturma başlatıldı.

Şüphelilerin, Ankara'daki büfe, bakkal ve market gibi iş yerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullanarak örgütün "mahrem imamlarıyla" haberleştikleri tespit edildi.

Bu kapsamda, Başsavcılık tarafından 5'i muvazzaf, 5'i ilişiği kesilmiş ve 6'sı "mahrem imam" olmak üzere 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Zanlıların, Ankara merkezli 8 ilde eş zamanlı olarak gözaltına alınmasına yönelik işlemler Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sürdürülüyor.

