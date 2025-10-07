Dolar
Gündem

FETÖ'nün finans yapılanmasına yönelik soruşturmada 6 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "güncel finans yapılanmasına" yönelik soruşturma kapsamında 6 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Efsa Çağla Yavuz  | 07.10.2025 - Güncelleme : 07.10.2025
FETÖ'nün finans yapılanmasına yönelik soruşturmada 6 gözaltı kararı

Ankara

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ soruşturmalarında elde edilen dijital materyallerin çözümlenmesi, teknik ve fiziki takip ile soruşturma kapsamında bugüne kadar alınan ifadeler/fotoğraf teşhislerine bağlı olarak FETÖ'nün güncel yapılanması içerisinde yer aldığı tespit edilen, 5'i daha önce kamu kurumlarından ihraç, 1'i sivil olmak üzere 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince, zanlıların yakalanmasına yönelik olarak Ankara merkezli operasyon sürüyor.

