Dolar
43.50
Euro
51.81
Altın
4,988.52
ETH/USDT
2,721.40
BTC/USDT
82,331.00
BIST 100
13,794.95
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

FETÖ iltisaklı terör propagandası ve dezenformasyon yapan 379 hesaba erişim engeli

İletişim Başkanı Duran, dijital izleme ve analiz çalışmaları sonucu 379 sosyal medya hesabının FETÖ ile bağlantılı olduğunun tespit edildiğini, terör propagandası yapan ve dezenformasyon üreten hesaplara erişimin engellendiğini bildirdi.

İsmet Karakaş  | 30.01.2026 - Güncelleme : 30.01.2026
FETÖ iltisaklı terör propagandası ve dezenformasyon yapan 379 hesaba erişim engeli

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, İletişim Başkanlığınca kapsamlı dijital izleme ve analiz çalışmaları yürütüldüğünü belirtti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Çalışmalar sonucu Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile iltisaklı sosyal medya hesaplarının tespit edildiği bilgisini paylaşan Duran, şunları kaydetti:

"Dijital izleme ve analiz çalışmaları neticesinde, 379 FETÖ ve FETÖ iltisaklı sosyal medya hesabı tespit edilmiştir. Söz konusu hesapların, terör propagandası yürüttükleri ve sistematik biçimde dezenformasyon ürettikleri açıkça ortaya konulmuştur. Bu tespitlerin ardından ilgili kurumlarımızla tam bir koordinasyon içerisinde derhal harekete geçilmiş, milli güvenliğimizi hedef alan bu dijital ağlara yönelik gerekli erişim engelleme ve hukuki işlemler uygulanmıştır."

Burhanettin Duran, Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde terörle mücadelesini yalnızca sahada değil, dijital platformlarda da kararlılıkla sürdürdüğünü ifade ederek, "Hiçbir terör örgütüne, uzantılarına ve algı operasyonlarına dijital alanlar da dahil olmak üzere asla müsamaha gösterilmeyecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ramazan ayı öncesi market denetimleri yoğunlaştırıldı
FETÖ iltisaklı terör propagandası ve dezenformasyon yapan 379 hesaba erişim engeli
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile telefonda görüştü
İzmir'de yağmur nedeniyle su basan ev ve iş yerlerinde temizlik yapılıyor
Aydın'daki Çıldır Havalimanı'nda ticari uçuş özlemi sona eriyor
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

FETÖ iltisaklı terör propagandası ve dezenformasyon yapan 379 hesaba erişim engeli

FETÖ iltisaklı terör propagandası ve dezenformasyon yapan 379 hesaba erişim engeli

Algoritmik şeffaflık tartışması: X'in hamlesi ne anlama geliyor?

Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, yarın Türkiye'yi ziyaret edecek

FETÖ'ye yönelik 46 ilde düzenlenen operasyonlarda 82 şüpheli tutuklandı

FETÖ'ye yönelik 46 ilde düzenlenen operasyonlarda 82 şüpheli tutuklandı
Avusturya, 14 yaşın altındaki çocuklara sosyal medya yasağı getirmeyi planlıyor

Avusturya, 14 yaşın altındaki çocuklara sosyal medya yasağı getirmeyi planlıyor
Fransız meclisi, 15 yaşından küçüklere sosyal medya yasağı getiren tasarıyı kabul etti

Fransız meclisi, 15 yaşından küçüklere sosyal medya yasağı getiren tasarıyı kabul etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet