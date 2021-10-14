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Fethiye açıklarında lastik bottaki 36 düzensiz göçmen kurtarıldı

Ali Rıza Akkır   | 14.10.2021
Fethiye açıklarında lastik bottaki 36 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 36 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Fethiye açıklarında lastik botta düzensiz göçmenlerin olduğu ve yardım talebinde bulundukları bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına bırakılan 36 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.


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