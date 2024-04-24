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Dünya

BM: Bu yıl Orta Akdeniz'i geçmeye çalışan 510 düzensiz göçmen hayatını kaybetti

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM), yıl başından bu yana Orta Akdeniz'de 510 düzensiz göçmenin öldüğünü bildirdi.

Muhammet İkbal Arslan  | 24.04.2024 - Güncelleme : 24.04.2024
BM: Bu yıl Orta Akdeniz'i geçmeye çalışan 510 düzensiz göçmen hayatını kaybetti Fotoğraf: Yusuf Çınar/AA

Cenevre

IOM'un X hesabından yapılan paylaşımda, Tunus'un kuzeyindeki Sfax kenti açıklarında 23 Nisan'da meydana gelen gemi kazası karşısında dehşete düşüldüğü vurgulandı.

"İtalya'nın Lampedusa Adası'na ulaşmaya çalışan 19 düzensiz göçmenin cesedine ulaşıldı." ifadesi kullanılan paylaşımda, 1 Ocak 2024'ten bu yana Orta Akdeniz rotasında 510 düzensiz göçmenin ölümünün kayıtlara geçtiği belirtildi.

Orta Akdeniz'deki düzensiz göç sorunu

Avrupa'ya yönelik düzensiz göç akınında, İtalya, Malta, Libya ve Tunus arasında kalan Orta Akdeniz güzergahı, son yıllarda yoğun hareketlilik gözlenen rotalardan biri olarak öne çıkıyor.

Kuzey Afrika kıyılarından denize açılan ve sonra yardım çağrısı yapan düzensiz göçmenleri, bu güzergahta Avrupalı devlet görevlileri yerine genellikle Avrupa menşeli sivil toplum kuruluşları (STK) kurtarıyor. Söz konusu STK'ler, AB üyesi devletlerin "güvenli liman" vermemesinden ötürü zaman zaman kurtardıkları düzensiz göçmenleri tahliye etmekte güçlük çekiyor.

STK'ler geçen yıldan bu yana da İtalya'daki son yasal düzenlemeler nedeniyle faaliyetlerini yürütmede bazı zorluklarla karşı karşıya kalıyor.

Kendi imkanlarıyla Akdeniz'i geçebilen ya da kurtarılan göçmenlerin, Avrupa'da ilk ayak bastıkları yer ise çoğunlukla İtalya'nın Kuzey Afrika'ya en yakın kara parçası Lampedusa Adası ya da bazen Malta oluyor.

Öte yandan, teknelerin alabora olması ya da teknelerdeki aşırı kalabalık nedeniyle susuz ve havasız kalınması yüzünden her yıl çok sayıda düzensiz göçmen, Akdeniz'i geçmeye çalışırken hayatını kaybediyor.

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