Eskişehir ve Tokat'ta ormanlık alanlara girişlere 30 Eylül'e kadar izin verilmeyecek
Eskişehir ve Tokat'ta orman yangınları tedbirleri kapsamında ormanlık alanlara girişin yasaklandığı bildirildi.
Eskişehir
Eskişehir Valiliğinden yapılan açıklamada, orman yangınlarının önlenmesi ve söndürülmesinde görevlilerin görecekleri işler hakkındaki yönetmenlik gereğince kentte Eskişehir Valiliği Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu kararıyla 2 Ağustos-30 Eylül'de ormanlara giriş ve çıkışların yasaklandığı kaydedildi.
Ayrıca yasaklara uymayanlar hakkında ilgili kanun gereği idari para cezası uygulanacağı ifade edildi.
Tokat'ta 30 Eylül'e kadar ormanlık alanlara girişler yasaklandı
Tokat Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, havanın aşırı derecede ısınması, ormanlık bölgeler ile tarım arazilerinde insan ve araç trafiğinin artması, özellikle yaz mevsimi ve tatil sezonu olması sebebiyle vatandaşların yoğun şekilde ateşli piknik yapmaları, ayrıca anız ve bahçe artıklarının yakılmasının orman yangınlarında artışa neden olduğu belirtildi.
Bu kapsamda Tokat sınırlarındaki tüm ormanlık sahalara 30 Eylül'e kadar yetkililer haricinde girilemeyeceği kaydedilen açıklamada, ormanların çevresi ve içinden geçen yollarda, orman kenarında mola vermek ve piknik yapmak, mangal, semaver ve ateş yakmanın da yasaklandığı ifade edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.