Dolar
32.52
Euro
34.75
Altın
2,315.17
ETH/USDT
3,256.00
BTC/USDT
66,372.00
BIST 100
9,721.27
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılıyor CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM grup toplantısında konuşuyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılıyor
logo
Yaşam

Sosyal medyadaki bank paylaşımına belediyeden "Aşka ve aşk acısına saygımız sonsuz" yanıtı

Eskişehir'in Tepebaşı Belediyesi, sosyal medyada bir kişinin "Beraber oturduk diye bankı çaldım. Ben mi sevmedim?" şeklindeki paylaşımına "Aşka ve aşk acısına saygımız sonsuz da olsa lütfen bankı aldığınız yere bırakınız." mesajıyla yanıt verdi.

Yavuz Emrah Sever  | 24.04.2024 - Güncelleme : 24.04.2024
Sosyal medyadaki bank paylaşımına belediyeden "Aşka ve aşk acısına saygımız sonsuz" yanıtı

Eskişehir

Sosyal medya platformu X'te bir kullanıcı, "Tepebaşı Belediyesi" yazılı bankın ev ortamında göründüğü fotoğrafı, "Beraber oturduk diye bankı çaldım. Ben mi sevmedim?" mesajıyla paylaştı.

Bunun üzerine Tepebaşı Belediyesi, bu paylaşıma sosyal medya hesabından "Aşka ve aşk acısına saygımız sonsuz da olsa lütfen bankı aldığınız yere bırakınız." şeklinde yanıt verdi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'ye girmeye çalışan PKK/PYD'li terörist Suriye sınırında yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihte yaşananları aklın, vicdanın ve bilimin rehberliğinde ele almamız önemlidir
Adalet Bakanı Tunç: (Kapatılan partiler) Devam eden davalar var. DEM Parti aynı yolu izlerse aynı muameleyle karşılaşır
Şehitler Abidesi'nde Çanakkale Kara Savaşları'nın 109. yılı töreni düzenlendi
Kemik ve kıyafet parçalarının bulunduğu Korhan Berzeg'in evinin yakınında çalışmalar sürüyor

Benzer haberler

Sosyal medyadaki bank paylaşımına belediyeden "Aşka ve aşk acısına saygımız sonsuz" yanıtı

Sosyal medyadaki bank paylaşımına belediyeden "Aşka ve aşk acısına saygımız sonsuz" yanıtı

Anadolu Tarım İşletmesinde bu yıl 1850 kuzu doğdu

Eskişehir'deki zincirleme trafik kazasında 10 kişi yaralandı

Bolu'da iki panelvan çarpıştı, 3'ü ağır 15 kişi yaralandı

Bolu'da iki panelvan çarpıştı, 3'ü ağır 15 kişi yaralandı
AK Parti'li Çelik'ten Sur Belediyesinde Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakarete tepki

AK Parti'li Çelik'ten Sur Belediyesinde Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakarete tepki
Oyuncu Nuri Alço'nun tedavisine Ankara'da devam edilecek

Oyuncu Nuri Alço'nun tedavisine Ankara'da devam edilecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet