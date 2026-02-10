Dolar
Gündem

Erzurum, Van, Ağrı ve Muş'ta kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi

Erzurum, Van, Ağrı ve Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Ekip  | 10.02.2026 - Güncelleme : 11.02.2026
Erzurum, Van, Ağrı ve Muş'ta kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi

Ankara
Ağrı'da etkili olan yoğun kar nedeniyle il genelindeki köy okulları ve taşımalı eğitim veren okullarda yarın eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik veriler doğrultusunda çarşamba günü için il genelinde yoğun kar yağışı beklendiği belirtildi.

Açıklamada, ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar ve buzlanma riski dikkate alınarak il genelindeki köy okullarında ve taşımalı eğitim veren okullarda yarın eğitime ara verildiği ifade edildi.

Erzurum

Valilikten yapılan açıklamada, Erzurum'da etkili olan kar yağışı, soğuk hava, don ve buzlanma riski nedeniyle 11 Şubat Çarşamba günü, merkez Yakutiye, Palandöken ve Aziziye ilçelerindeki resmi, özel, ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitime 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi.

Aynı tarihte, hamile ve engelli kamu personelinin de 1 gün süreyle idari izinli sayılacağı kaydedilen açıklamada, vatandaşlar, buzlanma ve don riskine karşı dikkatli olmaları, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları konusunda uyarıldı.

Van

Van'ın Çaldıran, Muradiye ve Saray ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Saray Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan değerlendirmeler neticesinde ilçede kar yağışının etkisini sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Kar yağışı, buzlanma ve sis nedeniyle 11 Şubat Çarşamba günü tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarının yanı sıra halk eğitimi, aile destek ve rehabilitasyon merkezleri de dahil olmak üzere öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelimiz idari izinli sayılacaktır." denildi.

Çaldıran ve Muradiye Kaymakamlıklarından yapılan açıklamalarda da tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yarın eğitime ara verildiği, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel ile 0-6 yaş çocuğu olan annelerin idari izinli sayılacağı duyuruldu.

Muş

Varto Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede meteorolojik uyarılar doğrultusunda kar yağışının etkisini sürdürmesinin beklendiği belirtildi.

Kar yağışı nedeniyle oluşabilecek risk ve olumsuzluklara karşı tedbir amacıyla ilçe genelindeki tüm okullarda bugün eğitime ara verildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile, engelli ve ağır kronik hastalığı bulunan personel ile çocuğu anaokulu ve kreşlere devam eden personelin de 1 gün idari izinli sayılmasına karar verilmiştir."

Bulanık ve Malazgirt kaymakamlıklarından yapılan açıklamalarda ise yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle 11 Şubat Çarşamba günü köylerdeki ve taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda eğitime 1 gün ara verildiği duyuruldu.

Erzincan'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Yeni kabine üyeleri Gürlek ve Çiftçi için tebrik mesajları
İletişim Başkanı Duran yeni kabine üyelerini tebrik etti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan yeni kabine üyelerine tebrik
Adalet Bakanlığına Akın Gürlek, İçişleri Bakanlığına Mustafa Çiftçi atandı
