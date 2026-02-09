Dolar
Hakkari'de karların erimesiyle akmaya başlayan şelaleler dronla görüntülendi

Hakkari'nin Derecik ilçesinde, karların erimesiyle yeniden akmaya başlayan şelaleler ile yüksek kesimlerde oluşan sis tabakası dronla görüntülendi.

Mesut Kazak  | 09.02.2026 - Güncelleme : 09.02.2026
Hakkari'de karların erimesiyle akmaya başlayan şelaleler dronla görüntülendi Fotoğraf: Mesut Kazak/AA

Hakkari

Balkaya Dağları eteklerindeki sarp kayalıklarda kar ve yağmurdan beslenen üç şelale, son günlerde karların erimesiyle yeniden akmaya başladı.

Metrelerce yükseklikten akan şelaleler, kayaların arasından süzülen görüntüsüyle seyirlik manzaralar oluşturuyor.

İlçenin yüksek kesimlerinde oluşan sis tabakası ve şelaleler, dronla görüntülendi.

