Hakkari'de karların erimesiyle akmaya başlayan şelaleler dronla görüntülendi
Hakkari'nin Derecik ilçesinde, karların erimesiyle yeniden akmaya başlayan şelaleler ile yüksek kesimlerde oluşan sis tabakası dronla görüntülendi.
Hakkari
Balkaya Dağları eteklerindeki sarp kayalıklarda kar ve yağmurdan beslenen üç şelale, son günlerde karların erimesiyle yeniden akmaya başladı.
Metrelerce yükseklikten akan şelaleler, kayaların arasından süzülen görüntüsüyle seyirlik manzaralar oluşturuyor.
İlçenin yüksek kesimlerinde oluşan sis tabakası ve şelaleler, dronla görüntülendi.
