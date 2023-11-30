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Erzurum, Ardahan, Kars ve Ağrı'da soğuklar etkisini sürdürüyor

Erzurum, Ardahan, Kars ve Ağrı'da soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Muhammet Mutaf, Günay Nuh, Anıl Aydın, Cüneyt Çelik, Abdullah Söylemez  | 30.11.2023 - Güncelleme : 30.11.2023
Erzurum, Ardahan, Kars ve Ağrı'da soğuklar etkisini sürdürüyor Fotoğraf: Faruk Küçük/AA

Erzurum

Erzurum'da, 3 gün önce etkili olan kar ve tipinin ardından başlayan soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 9 derece ölçüldüğü kentte, bina çatılarında buz sarkıtları oluştu.

Kaldırım ve yollarda buzlanmanın meydana geldiği Erzurum'da, araçların da camları buzla kaplandı. Kimi vatandaşlar ise araçlarının camlarını örtüyle soğuktan korumaya çalıştı.

Şadırvan, ağaç, cadde ve sokakların buz tuttuğu kentte belediye ekiplerinin tuzlama ve kar temizleme çalışmaları devam ediyor.


Fotoğraf: Hüseyin Demirci/AA

Ardahan

Ardahan’da soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Soğuk hava nedeniyle buzlanma oluştu. Kentteki Kura Nehri'nin yüzeyinin büyük bölümünü buz kapladı.

Kars

Kars'ta kar yağışının ardından hüküm süren soğuk hava nedeniyle, araç camları buz tuttu. Bazı vatandaşlar araçlarını battaniyelerle örterek soğuktan korumaya çalıştı.

Sarıkamış ilçesinde de soğuk hava nedeniyle ağaçlar kırağı ile kaplandı.

Ağrı

Ağrı'da da soğuk hava etkili oluyor.

Derelerin kısmen donduğu kentte, araç camlarını buz tuttu.

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