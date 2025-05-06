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Dünya

ABD'de Newark Havalimanı'nda hava trafik kontrolörlerinin travma izni kullanması uçuşları aksattı

Yasin Yorgancı  | 06.05.2025 - Güncelleme : 06.05.2025
ABD'de Newark Havalimanı'nda hava trafik kontrolörlerinin travma izni kullanması uçuşları aksattı

Ankara

ANKARA (AA) - ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), New Jersey eyaletindeki Newark Liberty Uluslararası Havalimanı'nda bazı hava trafik kontrolörlerinin travma iznine ayrılması uçuşların aksamasına, bazılarının da iptal edilmesine neden oldu.

NBC News'ün haberine göre FAA tarafından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, hava trafiği kontrol ekipmanlarındaki arızanın ardından bazı kontrolörlerin "yaşadıkları travma nedeniyle" izne ayrıldığı, bunun da uçuşlarda gecikmelere ve iptallere yol açtığı belirtildi.

Uçuş trafiğini takip eden FlightAware'in verilerine göre dün 300'den fazla uçuş ertelendi, 150'den fazla uçuş ise iptal edildi.

FAA'nın sosyal medya platformu X hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, eskiyen hava trafik kontrol sisteminin hem güvenliği hem de çalışanları olumsuz etkilediği ifade edilirken New York bölgesinde iletişim sistemlerini daha dayanıklı hale getirmek için çalışmalar yürütüldüğü aktarıldı.

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