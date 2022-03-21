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Erdoğan'dan Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü mesajı: Dünyamız varlığınızla daha zengin, daha güzel

Muhammed Ali Toruntay   | 21.03.2022
Erdoğan'dan Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü mesajı: Dünyamız varlığınızla daha zengin, daha güzel Fotoğraf: Murat Kula - Anadolu Ajansı

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Down Sendromu Farkındalık Günü'nde özel gereksinimli tüm yavrularımız ile onların fedakar ailelerine en kalbi selam ve muhabbetlerimi iletiyorum. Dünyamız varlığınızla daha zengin, daha özel, daha güzel. İyi ki varsınız." ifadelerini kullandı.

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