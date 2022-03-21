Erdoğan'dan Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü mesajı: Dünyamız varlığınızla daha zengin, daha güzel
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Down Sendromu Farkındalık Günü’nde özel gereksinimli tüm yavrularımız ile onların fedakâr ailelerine en kalbî selam ve muhabbetlerimi iletiyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) March 21, 2022
Dünyamız varlığınızla daha zengin, daha özel, daha güzel. İyi ki varsınız... pic.twitter.com/ITR9eDki2l
Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Down Sendromu Farkındalık Günü'nde özel gereksinimli tüm yavrularımız ile onların fedakar ailelerine en kalbi selam ve muhabbetlerimi iletiyorum. Dünyamız varlığınızla daha zengin, daha özel, daha güzel. İyi ki varsınız." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.