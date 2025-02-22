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Elazığ merkezli 9 ilde dolandırıcılık operasyonunda 18 zanlı tutuklandı

Elazığ merkezli 9 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 21 şüpheliden 18'i tutuklandı.

Suat Öztürk  | 22.02.2025 - Güncelleme : 22.02.2025
Elazığ merkezli 9 ilde dolandırıcılık operasyonunda 18 zanlı tutuklandı

Elazığ

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 18 Şubat'ta "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarına yönelik Elazığ merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 21 şüpheli yakalandı, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Hakim karşısına çıkarılan 19 zanlıdan 18'i tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla, 2 şüpheli ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Zanlıların sosyal medya platformları üzerinden kripto piyasalarında yatırım yaparak kar elde etme vaadiyle vatandaşları dolandırdıkları, suçtan elde ettikleri paraları kurdukları paravan şirketler üzerinden aklamaya çalıştıkları ve Elazığ'da 5 kişiyi 2,5 milyon lira zarara uğrattıkları belirlendi.

Dolandırıcılığa konu olan banka hesap hareketleri incelendiğinde yaklaşık 1 milyar lira işlem hacmi olduğu tespit edildi.

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