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Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 terör örgütü üyesi yakalandı

Edirne'de yurt dışına kaçmaya çalışan terör örgütleri PKK ve FETÖ üyesi 4 zanlı yakalandı.

Cihan Demirci  | 17.03.2024 - Güncelleme : 17.03.2024
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 terör örgütü üyesi yakalandı

Edirne

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terörle mücadele, emniyet ve asayişin sağlanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Ekiplerce yürütülen faaliyetler kapsamında son bir haftada Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 terör örgütü mensubu sınırda yakalandı.

Şüphelilerden 2'sinin PKK, 2'sinin de FETÖ üyesi olduğu belirlendi.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.



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