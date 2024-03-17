Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 terör örgütü üyesi yakalandı
Edirne'de yurt dışına kaçmaya çalışan terör örgütleri PKK ve FETÖ üyesi 4 zanlı yakalandı.
Edirne
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terörle mücadele, emniyet ve asayişin sağlanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.
Ekiplerce yürütülen faaliyetler kapsamında son bir haftada Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 terör örgütü mensubu sınırda yakalandı.
Şüphelilerden 2'sinin PKK, 2'sinin de FETÖ üyesi olduğu belirlendi.
Zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
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