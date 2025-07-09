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Edirne'de yangın nedeniyle kapanan Hamzabeyli Sınır Kapısı kara yolu trafiğe açıldı

Edirne’de anız yangını nedeniyle kapatılan Hamzabeyli Sınır Kapısı’na giden kara yolu trafiğe açıldı, yangın kontrol altına alındı.

Cihan Demirci  | 09.07.2025 - Güncelleme : 09.07.2025
Edirne'de yangın nedeniyle kapanan Hamzabeyli Sınır Kapısı kara yolu trafiğe açıldı Fotoğraf: Cihan Demirci - AA

Edirne

Küçükdöllük köyünde anız alanında yangın çıktı.

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Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede mera alanına sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, Edirne Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, AFAD, jandarma, Karayolları ve Edirne Emniyet Müdürlüğüne ait TOMA sevk edildi.

Köylüler de yangına su tankerleriyle müdahale ederken, traktörlerle anız ve mera alanlarını sürerek alevlerin yayılmasını engellemeye çalıştı.

Yangının Lalapaşa ilçesine bağlı Korucuköy ve Kayapa köylerinin mera ve anız alanlarına da sıçraması üzerine polis ekipleri Hamzabeyli Sınır Kapısı yolunu çift yönlü trafiğe kapattı. Sürücüler yangın riski bulunmayan alternatif güzergahlara yönlendirildi.

Yangına yakın bir akaryakıt istasyonunun çevresi de traktörlerle sürülerek, tankerlerle sulandı. Tır parkında bekleyen tırlar ise önlem amacıyla Edirne istikametine yönlendirildi.

Ekiplerce yangının kontrol altına alınmasının ardından Hamzabeyli Sınır Kapısı'na giden kara yolu trafiğe açıldı.

Yangında yaklaşık 1000 dekar anız ve mera arazisi zarar gördü.



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